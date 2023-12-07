Erdoğan’ın ’Asgari ücret’ sözlerine sokaktan yanıt geldi

Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam öncesi vatandaşlar geçinemediğini belirtti. Yılda bir kere asgari ücret zammına karşın temel gıda başta olmak üzere birçok ürüne üst üste zam geldiğini söyleyen vatandaşlar, Erdoğan’ın bir kez verilecek asgari ücret zammının yeterli olacağı açıklamasına tepki gösterdi.

KAYNAK: ANKA
Erdoğan’ın ’Asgari ücret’ sözlerine sokaktan yanıt geldi

Asgari ücret zammı öncesi kendilerine mikrofon tutularak asgari ücret zammı ile ilgili düşünceleri sorulan Sinoplu vatandaşlar geçinemediklerini belirterek, zam beklentilerini dile getirdi.

Sinoplu vatandaş Cengiz İnce, “Asgari ücrete yılda 1 kere zam yapılacak diyorlar. O zaman her şeye yılda 1 defa zam yapılsın. Anlayamadık, gitti. Ben 2019 yılında emekli oldum. Aldığım para 206 bin lira paraydı. 206 bin liraya ben tam tamına 1 kilogram altın alıyordum. Aradan geçmiş 4 sene. Hadi şimdi düşünün o 1 kilogram altın ne olmuş? Olmuş 2 milyon. Her şey ortada” dedi.

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“30 BİN LİRA VERSELER BİLE KÖTÜNÜN İYİSİ”

Sinoplu vatandaş Cengiz İnce, şöyle konuştu:

“30 bin lira civar bile az gelir. Kurtarmaz. Ev kiraları olmuş 15-20 bin lira. Bu adam 20 bin lira alsak ne olacak? Emekli vatandaşlar çay bahçelerinde miskin miskin oturuyorlar. 10 liraya bize biri çay ısmarlasın diye birbirlerine bakıyorlar. Ama gidip yine onlara oy veriyorlar. Ne olacak şimdi? 30 bin lira verseler bile kötünün iyisi. Vatandaşın 2 de çocuğu olsa ne olacak? Okula gitseler ne olacak? Nerede yol paraları? İşler daha berbat olacak. Asgari ücrete yılda 1 kere zam yapılacak diyorlar. O zaman her şeye yılda 1 defa zam yapılsın. Anlayamadık, gitti. Ben 2019 yılında emekli oldum. Aldığım para 206 bin lira paraydı. 206 bin liraya ben tam tamına 1 kilogram altın alıyordum. Aradan geçmiş 4 sene. Hadi şimdi düşünün o 1 kilogram altın ne olmuş? Olmuş 2 milyon. Her şey ortada. İnsanlar hayatlarına nasıl devam ederlerse etsinler, isterlerse otobüse, isterlerse kayığa binsinler değişen hiç bir şey yok.”

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“ENFLASYON DURSUN ASGARİ ÜCRETE ZAM GELSİN”

Bir başka vatandaş Doğancan Altuntepe ise “Asgari ücretin 15-17 belki de 20 bin lira civarlarında olması gerekiyor ama asgari ücrete zam geldikçe diğer ürünlere yiyecek, içecek ve gıda maddelerine de 3 katı zam geliyor. Asgari ücrete zam gelmesini bir yanımız istiyor, bir yanımız istemiyor. Her şey rölantide gitsin biz onu istiyoruz. Enflasyon dursun, asgari ücrete zam gelsin. En azından böyle olunca yaşam kalitemiz artar. Biz de her şeye yetişiyor oluruz. Tek isteğimiz bu” dedi.

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Mert Uslu ise “Asgari ücrete yapılan zamdan sonra hayat pahalığının da ortadan kalkması gerekiyor. Asgari ücrete zam yapılıyor ama insanlar bu asgari ücrete yapılan zamlara sevinemiyor ki. Tekrar peşine zamlar geliyor. Zaten insanların alım gücü yok. Asgari ücrete yapılan zamdan sonra genel olarak zamların bir son bulması gerekiyor" diye konuştu.

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