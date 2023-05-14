İYİ Partili Kürşad Zorlu oyunu kullandı: Yarından sonra ülkemize bir anne eli ve şefkati değeceğine inanıyorum

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, oyunu kullandıktan sonra anneler gününü kutladı.

İYİ Partili Kürşad Zorlu oyunu kullandı: Yarından sonra ülkemize bir anne eli ve şefkati değeceğine inanıyorum

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, oyunu saat Yenimahalle Batıkent Kürşad Bey İlkokulu’nda kullandı.

Oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Zorlu, vatandaşlar ile sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, “Dualarımız sizinle birlikte başaracağız” diyerek Zorlu’ya desteklerini iletti.

“ÜLKEMİZE ANNE ELİ DEĞECEK”

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Zorlu, şöyle konuştu:

Geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir seçim günündeyiz. İnşallah seçime katılım oranı çok yüksek olacak. Kazasız belasız, sorunsuz bir şekilde bu seçim gününün tamamlanmasını diliyorum.

En önemlisi huzur içinde tamamlanması.

Bugün Anneler Günü. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. İnşallah yarından sonra ülkemize ve yönetime bir anne eli ve şefkati değeceğine yürekte inanıyoruz.

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