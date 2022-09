İYİ Partili Mısırlıoğlu: Mehmet Zeybek seçim vaatlerini erken unuttu

Efe Hasan Öğünç / Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI YÜZDE 400 ARTTI

“2022-2023 eğitim-öğretim yılı dertli açıldı. Fahiş zamlar nedeniyle okul ve kırtasiye alışverişi velilerin belini büktü. Pek çok veli okuldan verilen listeleri tamamlayamadı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla vatandaşın omzundaki yük iyice ağırlaştı. Zaten ekonomik krizin altında ezilen vatandaşlar, okulların açılmasıyla çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünür hale geldi. Kırtasiye, giyim, yemek, servis masrafları derken vatandaşlar çığ gibi büyüyen bir yükün altında eziliyor. Her öğrencinin ihtiyacı olan defter, kalem, pastel boya, sulu boya, A4 kağıdı gibi temel okul masrafları geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterirken, sadece kurşun kalemin fiyatı 3 kat, boya kalemlerinin fiyatı 4 kat arttı.

VELİLER ZORUNLU GİDERLERİNDEN KISMAK ZORUNDA KALDI

Kırtasiyeden okul kıyafetine tüm masraflar artarken, öğrenci servis ücretlerine ise geçtiğimiz Nisan ayında yüzde 20; Eylül ayında 19.21 zam geldi. Artan okul maliyetleri velilerin diğer zorunlu harcamalarından kısmasına neden oldu. Kırtasiye ürünlerindeki fahiş fiyat artışları yetmezmiş gibi bir de yardımcı kitap dayatması velilerin dertlerine dert katıyor. Dağıtılan ders kitapları işe yaramıyorsa dağıtmayın. Hatta basmayın. Ne diye hem bunları dağıtıp hem de yardımcı kitap istiyorsunuz? Birilerine rant sağlayacaksınız diye vatandaşa külfet çıkarmayın. Bıktık usandık artık yanlış uygulamalardan.

YARDIMCI KİTAP SOYGUNU VAR!

Okul kayıtları sözde ücretsiz ama aidat, bağış adı altında soygun var. Yardımcı kitap soygunuyla aileler zor durumda bırakılıyor. Sözde ücretsiz eğitim var. Bu soyguna verecek parası olmayan veliler çocuklarının gözünde küçük düşüyor. Bir taraftan ücretsiz kitap veriyoruz diyerek propaganda yapılırken okullarda ailelere zorla aldırılan yardımcı kitaplara göz yumuluyor. Kaynak kitap talepleri had safhada, bir kitaba 80-100 TL para veriyoruz. Her ders için kaynak kitap isteniyor. Sahi siz neden kitap dağıtıyorsunuz ki? Hiç bir işe yaramıyor verdiğiniz kitaplar. Yardımcı kaynak ihtiyacı, Türkiye’de büyük bir sektöre dönüşmüş, veliler için ağır bir külfet haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir değildir.

EN BÜYÜK SORUN OKUL BESLENMESİ

Velilerin en büyük dertlerinden birisi de okul beslenmesi. Hemen her veli, beslenme çantasını neyle dolduracağının derdine düşmüş. Çocukları okula göndereceksin, neyle göndereceksin? Ne koyacaksın beslenmesine .Şimdi ben soruyorum; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için, vatandaşın yükünü hafifletmek için ne yapılıyor?

FAKİRLEŞEN BİR TOPLUM OLDUK

Malum önümüz kış; yaz boyunca zam üstüne zam koyulan doğalgaz, afjet, elektrik bedellerinin kış aylarında faturaya nasıl yansıyacağını da henüz kestiremiyoruz. Yazın parça parça zam yapılan doğalgaz, bu kış cepleri yakacak. Vatandaşın ekonomik kaygılarına bir de faturalar eklenecek. Bizler git gide fakirleşen bir topluma dönüşürken zenginler servetlerine servet katmaya devam ediyor. Çiftçi tarım yapamazken, hayvancı hayvanına yem alamazken, sanayici elektrik faturasını ödeyemezken, esnaf satış yapamazken, işçi evine ekmek götüremezken saraylarda saltanat sürenler şatafatlı hayatlarına devam ediyor. Vatandaş kan ağlıyor diyoruz birisi bile dönüp bakmıyor. Okul masrafları ağır geliyor nerde eğitimde fırsat eşitliği diyoruz kulaklarını tıkıyorlar. Yaz mevsimi bolluk mevsimiydi eskiden. Çeşit çeşit meyve sebze şenlendirirdi mutfakları. Şimdi çiftçi üretemiyor, pazarcı satamıyor, vatandaş alamıyor. Vatandaşın içini her gün bir sonraki günün kaygısı kaplıyor. Eskiden 3 ay öncesini düşünür kaygılanırdık, şimdi yarınlar bizi korkutuyor.

ÇİĞ SÜT FİYATI SABİT KALDI

Son olarak çiğ süt üreticilerinin mağduriyeti ile sonuçlanan bir adım atıldı. Zaten çok zor şartlar altında üretim yapan vatandaşlar, her şeyin fiyatı yükselirken çiğ süt fiyatının sabit bırakılması ve süt tozu ihracatına getirilen kısıtlama ile süt üreticilerine darbe vuruldu. Her şeye rağmen üretmeye çalışan vatandaşlarımızın elinden tutacaklarına darbe üstüne darbe vuruyorlar. Üreten bir toplumken tüketen bir toplum haline geldik.

AFYON’DA TIKLIM TIKLIM DOLU SINIFLARDA EĞİTİM YAPILIYOR

Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz ya, okullarda da kalite git gide düşüyor. Yıkılan okulların yerine yenileri yapılmadığı için sınıf mevcutları her yıl biraz daha artıyor. Plansız, programsız yürütülen projelerle geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimiz mağdur ediliyor. Öğrenciler tıklım tıklım dolu sınıflarda eğitim görüyor. Afyonkarahisar eğitimde başarı sıralamasında her yıl biraz daha gerilerken sorunlar görmezden geliniyor. Ortak kaygımız olması gereken gençlerimiz için kimse elini taşın altına koymuyor.

SERVİS ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

Küçücük bir şehir olan Afyonkarahisarımızda bile servis ücretleri cep yakıyor. Büyükşehirleri düşünemiyoruz bile… Servisciye sorsanız yakıt pahalı, velilere sorsanız servis pahalı. Destek olmak, el uzatmak bu kadar mı zor? Ev kiraları da aynı şekilde, yurt ücretleri de… Çocuklarımız bu kaygıların gölgesinde büyürken gençlerimiz ekonomik sıkıntıların gölgesinde kendi kendine yetmeye çalışırken ülkeden umudunu kesmiş yeni nesiller yetişiyor. Gençlerimiz daha lise yıllarında yurt dışı hayalleri kuruyor. “Ne acıdır ki Türkiye’de mühendis olmaktansa yurt dışında garson olurum” diye düşünüyorlar. Ülkemizin, geleceğimizin teminatı gençlerimizi kazanmak için ne yapıyoruz? Yeni başlayan eğitim-öğretim döneminde 105 bin 772 öğrencimiz okullarına kayıt yaptıramadı. Yani mevcut iktidar, 105 bin 772 evladımızın eğitim hakkına, yeterli yurt ve burs imkânı sağlamadığı için engel oldu. Öğrencilerimiz, barınma ve maddi yetersizlikten dolayı okuyamıyor!

KALDIRIM TAŞI SÖKMEKLE BELEDİYECİLİK YAPILIR MI?

Gelelim Afyonkarahisar Belediyesi’nin çalışmalarına… Aslında çalışmalarına demek de pek doğru olmaz. Zira biz ortada bir çalışma göremiyoruz. Seçim öncesi havda uçuşan vaatlerden kaçı hayata geçirildi? Vatandaşla alay eder gibi kaldırım taşlarını söküp yeniden yapmakla belediyecilik yapılır mı? Refüjlerde çiçek sulamakla, temel görevlerini yaparken yeni icraatmış gibi yaygara koparmakla belediyecilik olur mu? Yollar çukurlarla dolu. Sivrisinek ve haşereler insanlara rahat vermiyor. Sulu alanlar yeterince temizlenmiyor. Tüm bunlar olurken temel sorumluluklar yerine getirilirken boy boy fotoğraf çektirilip reklam yapmak ne kadar doğru? Kazılıp kazılıp yeniden yapılan yollara harcanan paralarla yeni yatırımlar yapılırdı. Şimdilerde henüz teslim edilemeyen pek çok TOKİ projesi varken yeni vaatler verilerek vatandaşların umutları sömürülüyor. Afyon’da 7 TOKİ projesi tasfiye edilmişken vatandaşlar yeni umutlarla avutuluyor. TOKİ'nin konut projesi, 100yılınkonutprojesi olamadan 100 yılın konut komedisi oldu! Konutları Emekli vatandaşa, Asgari ücretliye vereceksin ama artışı memur maaş zammına göre enflasyona göre ayarlayacaksın. Bu nasıl bir mantık.

TOKİ PROJELERİ YARIM KALDI

TOKİ tarafından Afyonkarahisar’a yapılması beklenen 4 konut, 2 okul ve 1 millet bahçesi projesi yarım kaldı. Hıdırlık 1226 konut, Cami ve okul projesi Evciler 126 konut projesi, Gökçe 90 konut projesi, Sandıklı Ali Çetinkaya ortaokulu projesi, Güvenevler Mesleki teknik Anadolu Lisesi projesi maalesef tasfiye oldu. B Müteahhitler piyasa şartlarını bahane ederek bu projeleri yarım bıraktı. Yeni açıklanan sosyal konut projesinde aynı şeyin olmayacağının garantisi yok. Ödemeler sözleşme imzalandığında başlayacak. Evlerin ne zaman teslim edileceği ise bilinmiyor. Mağduriyetler giderilmeden yeni mağduriyetler yaratılıyor. Vatandaşımızın aklıyla oynadıkları yetmezmiş gibi bir de onurlarını ayaklar altına alıyorlar. Güven sarsıcı, şüphe uyandırıcı sonuçlar doğuran ve hüsranla sonuçlanan projelerden sonra mahcup olmaları gerekirken yeni vaatler vermekten geri durmuyorlar. Şimdiden yaklaşık 4 milyon kişiden başvuru alan TOKİ, belli ki bir saadet zinciri misali kişi başı 500 TL alarak projelere başlayacak. Peki sonra ne olacak? Vatandaşlar ödeme yapabilirse TOKİ de konutları yapacak. Ödeme yapılamazsa ne olacak peki? Hiçbir şeffaflık içermeyen bir proje ile daha karşımızdalar. TOKİ konut şartları %10 peşinat 2+1 ev 608 bin TL, 240 Ay 2 bin 280, 3+1 ev 850 bin TL, 240 ay 3 bin 780 başlangıç taksitleri olacak, taksitlerde 6 ayda memur zammı oranında artış olacak. Bu şartlarda kim nasıl ev sahibi olacak?

BAŞKAN HALKA VERDİĞİ SEÇİM PROJELERİNİ ERKEN UNUTTU

Sayın Başkan Afyonkarahisar halkına verdiği seçim vaatlerini erken unuttu. Akıllı otopark yapılacak diye eski Bağkur binası yıkıldı, yerine bir çivi dahi çakılmadan öylece bırakıldı. Katlı, asansörlü otopark yapılacaktı, kentin trafik ve park sorunu ortadan kalkacaktı… Bu proje ile de resmen vatandaşın aklıyla dalga geçtiler. Yine trafik çilesine son versin diye raylı sistemler vaadetmişlerdi, o da yalan oldu. Teleferik projesi desek o da yılan hikayesine döndü… Millet Bahçesi yapılacak dediler, bir adım dahi atmadılar.

SİNANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYEYİ KENDİ İŞ YERİNDEN Mİ YÖNETİYOR

Eski Bağkur binasının yıkılıp öylece bırakılması konusuna değinmişken, Sinanpaşa Belediye Başkanı’nın makam aracının da o otoparktan hiç çıkmadığını duyduk. Sayın Başkanın şahsi ticarethanesinin tam önü olan bölgede Sinanpaşa Belediyesi’ne ait makam aracı hemen her gün görülüyor. Sinanpaşa Belediyesi Afyonkarahisar merkeze taşındı da bizim mi haberimiz yok? Her gün sabah mesaiye gelip akşam evine dönen sayın başkan belediye işlerini kendi ticarethanesinden mi yürütüyor? Makam aracını her gün kendi ticarethanesinin önüne park eden sayın başkan Belediyeye otopark ücreti ödüyor mu? Ödüyorsa bile hangi zaman diliminde kendi ilçesinde kendi seçmenlerine, kendi ilçesinin vatandaşlarına hizmet ediyor ? Kafamızı kurcalayan bu sorular da yakın zamanda cevaplanır diye umuyoruz.

BELEDİYE BAŞKANI MUHTARLAR DERNEK BAŞKANINA AMBARGO UYGULAMAYA KALKMIŞ

Aldığımız bir duyuma göre Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İYİ Parti'nin sahada olmasına, vatandaşla iç içe olmasına tahammül edemiyormuş. 2019 yılında Afyonkarahisar'da İYİ Partiden Belediye Başkan adayı olan Dr. Mahmut Koçak'ın muhtarları ziyaret etmesi Başkan Zeybek 'i rahatsız etmiş olmalı ki; Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uygur'a ambargo uygulamaya kalkmış. Uygur'un nezdinde bütün muhtarları boyunduruğu altına almaya çalışan Zeybek'e sesleniyorum. Sizi rahatsız eden şey İYİ Parti'nin iktidara yürüyen ayak sesleri mi ? O sevdalısı olduğunuz makam koltuğunun elinizden gitme ihtimali mi? Yoksa Sayın Koçak'a oy veren Afyonkarahisarlının gücüne güç katarak size sandıkta gereken cevabı vermesi mi? Muhtarlar yerel yönetimlerin bel kemiğidir. Muhtarlar kimsenin maşası ya da kuklası değildir. Bu yaptığınız devlete, millete, milli iradeye saygısızlıktır.

DERNEK BAŞKANININ SOSYAL MEDYA HAREKETLERİ MERCEK ALTINA ALINMIŞ

Başkan Zeybek'in baskıcı tavrı bununla da sınırlı kalmamış ve dernek başkanının sosyal medya hareketlerini mercek altına almış. Getirip bir rapor halinde önüne koymuş. Şu tarihte su paylaşımı beğenmişsin, buraya yorum yapmışsın diyerek dernek başkanının seceresini çıkarmış. Kendine fişleme ekibi kuran başkan Zeybek böyle boş işlerle uğraşacağına vatana millete hayırlı işler yapsaydı, vaatlerini yerine getirseydi seçmenlerini pişman etmeseydi daha iyi olmaz mıydı? İnsanları fişlemeye, aba altından sopa göstermeye harcayacağı enerjisini projelerine harcasaydı tamamlanmayan projesi kalmazdı. Sivil toplum kuruluşlarına, esnaflara nasıl baskı kurarım diye düşüneceğine icraatlarına kafa yorsaydı milletin parasıyla milleti zor durumda bırakacak işler yapmazdı. Sayın Zeybek'e sizin vesilenizle sormuş olalım; insanları sosyal medya paylaşımlarına göre fişleyen, kim kiminle nerede ne yapmış diye magazin takibi yapan arkadaşlara acaba ne kadar maaş ödüyor? Belediyede fişleme birimi kuruldu da bizim mi haberimiz yok?

YOLLARI KAZIP YENİDEN YAPAN BELEDİYE…

Bir yanda ekonomik krizin altında ezilen vatandaşlar, bir yanda vatandaşın parasıyla aynı yolları kazıp yeniden yapan belediye, diğer yanda kamuya ait makam aracını şahsi işlerinde çekinmeden kullanan belediye başkanı derken ülkemizin içler acısı durumuna dikkat çekmek istedik. Haksızlıklara karşı çıkmaya, yolsuzluklara karşı sesimizi yükseltmeye, vatandaşımızın içler acısı haline dikkat çekmeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkacağız. Vatandaşın aklıyla dalga geçenleri, saman altından su yürütenleri su yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz.

İMAM HATİP OKULUNDAKİ ONLARCA AĞAÇ SÖKÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Dumlupınar mahallesinde bir ağaç katliamı yaşandı. Yıkılan İmam Hatip Okulu bahçelinde bulunan onlarca ağaç bir günde dozerlerle, kepçelerle sökülerek parçalandı. Mahalle sakinleri bu katliamı ağlayarak izledi ve çektikleri görüntüleri bizlere ulaştırdılar. Görüntüleri izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Her türlü teknolojik imkanın bulunduğu bir dönemde ağaçların sökülerek taşınması yerine gidilmemiş ve yılların ağaçları katledilmiştir. Bu kentin Belediye Başkanı ne iş yapar, belediye zabıtası ne iş yapar. Bu katliama kimler izin verdi. Buradan Afyonkarahisar Valimizden olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılması talimatını vermelerini beklemekteyiz. Olay üzeri kapatılmayacak kadar vahimdir. Katliamın görüntüleri bizde mevcuttur, yetkililerin talep etmesi halinde bu görüntüleri vermeye hazırız. Sayın Başkan Zeybek’i başkalarının sosyal medya hesaplarını kimlerin beğendiğini, ne yorum yaptıklarını takip ederek kişileri fişletmek yerine kentin sorunlarına çözüm bulmaya davet ediyoruz.

ŞUHUT BELEDİYE BAŞKANI KONUSU

Gelelim Şuhut Belediye başkanı Sayın Recep Bozkurt’a. Bir belediye başkanımız muhtarlardan rahatsız olur bir diğeri İYİ Partinin sosyal medya paylaşımlarını beğenenlerden rahatsız olur. Tabi bu arkadaşlar gidici oldukları için korku dağları her yeri sarmış. Bu beyefendiler İYİ Partinin gölgesinden bile korkar oldular. Şuhut Belediye Başkanı Sayın Recep Bozkurt’ta 1O Yıldır aynı yerde duran Şehir kamerası İYİ Parti yeni ilçe binasını ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in posterini görüyor diye, kameranın yönünü değiştirmiş. Bu mantığı anlamakta zorlanıyorum. Yazıklar olsun size.

İLÇE BAŞKANIMIZI FOTOĞRAF KARESİNE ALMIYORLAR

Tabi Başkan beyin rahatsızlığı bu kadar değil. Protokolün katıldığı toplantılarda fotoğraf karesinde İlçe başkanımız Sayın Müzahir Özaşkın’ın olmasından hiç hoşnut değilmiş. Artık fotografçısı arkadaş muhtemelen almış olduğu talimat gereği ilçe Başkanımızı fotoğraf karesine almamaya özen gösteriyormuş. Gülelim mi ağlayalım mı. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin gönlünden ve kalbinden İYİ Partiyi silemeyecekler. Korkunun ecele faydası yok Sayın Başkan sana bu yakışmadı.