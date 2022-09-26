İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Mehmet Tolga Akalın, AKP ile ABD arasında yapılan Afganların Türkiye'de geçici koruma altına alınacağının anlaşmasını ortaya çıkardı.

Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye "Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinin yapmış olduğu bir telekonferansın tutanakları; AKP/Erdoğan ile ABD arasında ABD’ye hizmet etmiş Afganların Türkiye’de geçici koruma altına alınacağına dair bir anlaşma yapıldığını kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Akalın'ı yayınladığı belgelerde, ABD'li üst düzey yetkililerin konuya ilişkin yaptığı konuşmalara yer verilirken, "Türkiye'ye varan Afganların zaten olduğunu" ve Afganistan'dan Türkiye'ye gelecek olan Afganlara da Türkiye hükümeti ya da BMMYK tarafından koruma sağlanacaktır denildiği görülüyor.

İşte Akalın'ın yayınladığı belge: