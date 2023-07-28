İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: İYİ Parti, AKP ve MHP koalisyon yapsın

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinin CHP ile hareket etmesinin zarar verdiğini savunarak yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

T24'ten Eray Görgülü'ye konuşan Hatipoğlu, diğer İYİ Partili milletvekillerinin de kendisi ile aynı fikirde olduğunu ileri sürdü.

Hatipoğlu, "Yaklaşan yerel seçimlerde partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü” dedi.

"AKP VE MHP DESTEKLENMELİ"

Hatipoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partililerle yaptığı değerlendirmenin ardından alınacak karara uyacaklarını vurgularken, yerel seçimlerde AKP ve MHP’nin desteklenmesi gerektiğini savundu.

Hatipoğlu, ittifak yapılmaması halinde ise İYİ Parti’nin her yerde kendi adaylarını göstermesi gerektiğini söyledi.