AKP ve MHP ile ittifak yapabiliriz diyen İYİ Partili vekil Nebi Hatipoğlu istifa etti

İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Tuncay Özülü
AKP ve MHP ile ittifak yapabiliriz diyen İYİ Partili vekil Nebi Hatipoğlu istifa etti

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

nee.jpg

“AKP, MHP İLE İTTİFAK OLABİLİR”
Yerel seçimlerde AKP ile MHP'nin desteklenebileceğini belirten İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AKP, MHP olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

İlgili Haberler
İYİ Parti’den Cumhur İttifakı açıklaması. Yerel seçim detayı
İYİ Partili Nebi Hatipoğlu: İYİ Parti, AKP ve MHP koalisyon yapsın
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle Gündem
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var Dünya
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı Magazin
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı
KYK yurdu ve asansörde kalan öğrenciler... Video
KYK yurdu ve asansörde kalan öğrenciler...
Otomotiv satışlarında yeni rekor kırıldı Ekonomi
Otomotiv satışlarında yeni rekor kırıldı
Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor” Magazin
Angelina Jolie’den İsrail’e sert tepki. “Gazze hızla toplu mezara dönüşüyor”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır Gündem
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır