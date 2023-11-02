AKP ve MHP ile ittifak yapabiliriz diyen İYİ Partili vekil Nebi Hatipoğlu istifa etti

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

“AKP, MHP İLE İTTİFAK OLABİLİR”

Yerel seçimlerde AKP ile MHP'nin desteklenebileceğini belirten İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AKP, MHP olabilir" açıklamasında bulunmuştu.