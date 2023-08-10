İYİ Parti'den 'yerel seçim' açıklaması. CHP ile ittifak olacak mı?

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural yerel seçimlerle ilgili, “Bir ittifak arayışımız yok" dedi.

İYİ Parti'den 'yerel seçim' açıklaması. CHP ile ittifak olacak mı?

2024'teki yerel seçimlere ilişkin ittifak tartışmalar ve çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti’nin yerel seçimlerde de CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuşan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Oktay Vural, “Halkın çoğunluğunu alacağız. Daha fazla toplumsal desteği sağlamak için uğraşacağız. İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu" ifadelerini kullandı.

“İTTİFAK ARAYIŞIMIZ YOK”

İttifak tartışmaları üzerine konuşan Vural, “Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz” diye belirtti.

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Öte yandan önceden de CHP ve İYİ Parti’de “İttifak muhtemelen olacak” görüşü, iki partinin de kulislerinde konuşuluyordu. İYİ Parti, daha çok sayıda büyükşehirde İYİ Parti’nin adayıyla seçime gidilmesini isterken yaşanan tartışmaların “İYİ Parti’nin elini güçlendireceği” yorumu yapılıyordu. CHP’de ise “Adana ve Mersin gibi şehirleri verebiliriz” görüşü dile getiriliyordu.

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