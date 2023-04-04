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İYİ Partili Ünal Karaman Berat Albayrak ile ilgili suskunluğunu bozdu. 'Bir gün yanıma oturursa'

İYİ Parti’den siyasete giren ve Milletvekili aday adayı olan Ünal Karaman, Berat Albayrak ile ilgili konuştu. Karaman, “Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o dönem yaşananları birebir konuşmak isterse, ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm” dedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:44
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İYİ Partili Ünal Karaman Berat Albayrak ile ilgili suskunluğunu bozdu

İYİ Partili Ünal Karaman Berat Albayrak ile ilgili suskunluğunu bozdu. 'Bir gün yanıma oturursa'
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İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, dün akşam Konya’da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre yemekte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in daveti üzerine İYİ Parti’ye katıldığını ifade eden Karaman, daha önceki dönemlerde MHP ve AKP'den de teklif aldığını ancak futbola hizmet etmek için kabul etmediğini söyledi.

"BENİM İÇİN EN UYGUN OLANIN İYİ PARTİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Meclis’te milletvekili olan diğer sporculara ilişkin de konuşan Karaman, “Saffet Sancaklı ile takım arkadaşlığı yaptık. Alpay Özalan da milli takımlarda talebem oldu. Burada arkadaşlarımın iyilerini ve kötülerini söylemek bana yakışmaz. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım. Eminim ki kendi güçlerince ülkeye hizmet etmeye çalıştılar. Ama çok güçlü bir Ünal Karaman Meclis’te olacak. O gücü zaten vakti zamanı geldiğinde hissedeceksiniz” dedi.

Geçmiş dönemlerde MHP ve AKP'den de teklif aldığını belirten Karaman şunları söyledi:

“Geçmiş dönemde teklif aldığım partiler içerisinde MHP de vardı. Ondan önceki dönemde de, Abdulkadir Aksu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde teklif aldım. O zamanlar futbola hizmet etmek istediğim için siyaset düşünmedim. Ama geçen süreç içerisinde ülkeme hizmet etmek gerektiği hissine kapıldım. Mevcut duruma baktığımda da benim için en uygun olanının Genel Başkanımız Meral Akşener’in başında bulunduğu İYİ Parti olduğunu düşündüm ve siyasete bu şekilde atıldım.”

BERAT ALBAYRAK SORUSUNA YANIT

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı polemiğin ardından Trabzonspor'daki görevinden ayrıldığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Karaman, "Böyle bir polemiğe gerek yok. Ben hiçbir polemiğin içerisinde olmayacağım. Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o dönem yaşananları birebir konuşmak isterse, ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm” diye konuştu.

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