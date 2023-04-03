Meral Akşener'in Ünal Karaman'la birlikte yapılan video editi sosyal medyayı yıktı geçti

Ediör: Osmancan Erok

İYİ Parti’ye katılan Trabzonspor eski teknik direktörü Ünal Karaman ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in videosu gündem oldu.

Video Akşener’in “Partimizin birinci parti olacak Başbakan Merak olacak.” sözlerinin ardından Ünal Kahraman’ın videosu derlenmiş ve videoda “Olacak, olacak, onlara inat olacak ilk defa söylüyorum. Bunu yazsınşlar altını çizsinler. Arkadaşlar bizim mazimiz temiz.” sözleri yer alıyor.

Devamında ise tekrar Akşener’in şu sözlerine yer veriliyor:

Çalmadım, çalmayacağım çaldırmayacağım. Çalanın elini kolunu kıracağız diyorum.

Bu sözlerin ardından tekrar Kahraman’ın şu sözleri var:

Çalınmaz çalınmamalı çalınmamalı.

Videonun sonunda ise Akşener’in grup toplantısında Ünal Kahraman’a rozetini taktığı anlar yer alıyor.

ÜNAL KARAMAN İYİ PARTİ’YE KATILDI

Trabzonspor eski teknik direktörü Ünal Karaman Konya’dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu.

Meral Akşener grup toplantısında Karaman’a rozetini taktı.

Karaman’a daha önce MHP’den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.

Öte yandan Karaman’ın TFF 1. Lig ekibi Göztepe ile 2021 yılının ağustos ayından itibaren yollarını ayrılmıştı ve herhangi bir takımda çalışmıyordu.