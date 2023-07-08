İYİ Partili Yavuz Aydın’dan iktidara kurşun gibi sözler: Ekonomide yanlış yaptığınızı biliyordunuz. Neden ısrar edip millete ihanet ettiniz

Türkiye dün sabah güne ciddi vergi artışlarıyla uyandı. KDV, harçlar, yurt dışı telefon kayıt ücreti gibi birçok alanda artışlar yapıldı. Bu artışların ardından yurt genelinde tepkiler, yükselirken cep telefonu kaydı yaptırmak isteyen vatandaşlar, vergi dairleri ve sınır kapılarına akın ettiler. KDV artışı ile ise neredeyse bütün ürün kalemlerinde fiyat geçişleri yaşanması bekleniyor. Konuyla alakalı konuşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Sarp Sınır Kapısı’nda insanların saatlerce beklediğini belirtti ve yapılan vergi artışlarının acımasız olduğuna vurguladı. İktidarın ekonomi kadrolarının, ekonomiyi düzeltme becerisine sahip olmadığını dile getirdi.

“SEÇİM SONRASI MİLLET KADERİNE TERK EDİLDİ”

İYİ Parti Trabzon milletvekili Yavuz Aydın, milletin mağdur edildiğini ifade ederek, ”Seçim sonrası artan döviz kuruyla birlikte, zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı 20 bin TL'ye çıkarıldı. Vatandaşlarımız, vergi cenneti ülkemizde zamlı fiyatlardan etkilenmemek için Artvin Sarp Sınır Kapısı'na akın etti. Adeta bir gecede halka operasyon çekildi. Dün imkanı olup da gidebilenler kayıtlarını yaptırabildiler. Saatlerce bekleyen vatandaşlarımızın birçoğu yağmurda ıslandı, adeta sabırları sınandı. Sınır kapısında mağdur edildiler. İşte iktidarın vatandaşına verdiği değer bu kadar. Normalde böyle düzenlemeler olacağı zamanda önceden haber verilir. İnsanlar da ona göre hareket ederler. Fakat saray rejimi yine kafasına göre hareket etti. Her seçim sonrası olduğu gibi, millet yine kaderine terk etme politikasını devreye soktu” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ TAŞ DEVRİNE DÖNDÜRDÜLER”

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, milletin artık temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, “6 bin lira olan kayıt ücretinin gelen 14 bin liralık artış ile 20 bin liraya çıkarılması ve yapılan vergi artışları, en hafif tabiriyle acımasızca yapılmış bir harekettir. Özellikle gençlerimiz cep telefonu gibi temel bir ihtiyaca ulaşmakta zorluk çekerken, böyle bir zam onların iletişim hakkını elinden almaktır. Bu durumda gençlerin yaratıcı ve üretici olması beklenmektedir. Fakat gençlerimiz daha temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar ki, üretip, büyük şirketler kursunlar ve global markalar ile yarışsınlar. Ülkemizdeki ağır vergilerden dolayı insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiler. Türkiye’yi bazı noktalarda adeta taş devrine geri döndürdüler. Milletimiz, barınma, giyinme, yeme-içme ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarda ciddi zafiyetler yaşamaktadır. Birçok vatandaşımız daha bunları gideremezken, günümüzün temel ihtiyaçları olan teknolojik ürünlere ulaşılması mümkün bile değildir.” şeklinde konuştu.

“SİZ BECEREMİYORSUNUZ BIRAKIN BİZ DÜZELTELİM”

Son olarak iktidarın ekonomi kadrolarının, ekonomiyi düzeltemediklerini vurgulayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın sözlerine şu şekilde son verdi:

“Almanya bizi kıskanıyor, dış güçlerin etkisi yalanlarıyla uyutulan millet, saray rejimin ağır ve baskıcı yönetim anlayışı ve sert ekonomik tedbirleriyle birlikte her gün daha da fakirleşiyor. İşçi, memur ve emekliye yapılan zamlar ise, ek vergiler ve vergi artışlarıyla insanların cebine girmeden eridi. Böyle bir ortamda milletimizin sağlıklı düşünmesi artık mümkün değildir. Bir an önce bu kritik ve gittikçe büyüyen soruna bir çare bulunması gerekiyor. Belli ki iktidarın ekonomi kadroları bu yükün altından kalkamayacak. Ekonomiyi düzeltmeyi beceremeyecekler. O zaman bırakın da biz düzeltelim. Genel Başkanımız Meral Akşener ve ekonomi kadrolarımız bu konuda size yardımcı olsunlar ve milletimizi ekonomik buhrandan kurtaralım. Zaten zamanında yapmış olduğumuz hiçbir uyarıyı dikkate almayan sizler, şimdi sessiz sedasız ekonomi politikalarında ciddi değişikliğe gidiyorsunuz. Biz neyi yapmayın dediysek yaptınız. Şimdi o yanlış politikalardan vazgeçiyorsunuz, bizim tavsiye ettiğimiz politikalara dönüyorsunuz. Bunların yanlış olduğunu siz de biliyordunuz. Neden ısrarcı oldunuz, milletimizi neden bu ağır yükün altına soktunuz? Bu millete neden ihanet ettiniz?”