Fatih Altaylı deprem bağışlarının akıbeti hakkında ipucu verdi. AKP ve MHP'ye ateş püskürdü

Gazeteci Fatih Altaylı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında toplanan bağışların toplam miktarı ve nerede kullanıldığına dair araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayınladığı yazısında "Dün 'Deprem yardımlarını söz verip ödemeyen şerefsizler bu paraları ödedi mi, ödemedi mi?' diye sordum. Ödenmeyen para az buz değil 41 milyar TL idi. O günkü kurdan 2 milyar 200 milyon dolardı. Bugün ise 1,5 milyar dolar" dedi.

“AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

"Ödemeyenlerin dolar olarak karı 700 milyon dolar. Yani söz verdikleri miktarı ödemek için bugün o 41 milyarı ödeyip, üzerine bir de 18,5 milyar daha ödemeleri lazım. Ama biz o 41 milyarın ödenip ödenmediğini bile öğrenemiyoruz.” diyen Altaylı bu mesele ile ilgili Türkiye’nin 'sözde' en yüce kurumuna, TBMM’ye bir önerge verildiğini belirtti.

Basitçe 'deprem yardımlarının ödenip ödenmediği ve ödenen kısmın nerelere nasıl harcandığı'nın sorulduğunu aktaran Altaylı ”Gayet makul, bu ülkede yaşayan ve kafası biraz çalışıp, bir katre dahi olsa vatandaşlık bilincine sahip olan herkesin merak ettiği bir soruya yanıt aranıyordu. Bu soruya yanıt verilmesi, iktidar koalisyonunun oyları ile reddedildi. Akıl alır gibi değil. Dürüst, işini yapan biri 'Bu parayı nereye harcadın?' sorusuna yanıt vermekten niye kaçar, nasıl kaçar!” diye yazdı.

“KENDİNE GÜVENEN HESAP VERMEKTEN KAÇMAZ”

Altaylı, yıllarca yöneticilik yaptığını gazete ve televizyon yönettiğini söyleyerek, “Ve hep istedim ki, yatırımcılar benden yaptığım bu harcamaların hesabını sorsun ki, dürüstlüğümü kanıtlayabileyim, kuruş kuruş hesap verebileyim. Verdim de.” dedi.

Gazeteci Altaylı "Kendine güvenen, yaptığı işin doğruluğuna güvenen, hesap vermekten, şeffaf olmaktan kaçmaz, kaçınmaz. Eğer kaçıyorsa, vardır bir numarası. Koca örneğinden gidersek, ya metresi ya kötü bir alışkanlığı." ifadelerini kullandı.

AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan bağış miktarının ve bunların kullandığı yerlerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde görüşülmesini önerdi.

Öneride önce AKP ve MHP milletvekilleri ret oyu kullandı. Başkanlık Divanı'nda anlaşmazlık üzerinde oylama elektronik yapıldı. Elektronik yapılan uygulamada öneri reddedildi.