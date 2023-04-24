İYİ Parti’nin Kadirli seçim bürosunun önüne boş kovan bırakıldı

İYİ Parti’nin Kadirli’de yer alan seçim bürosu önünde sabah saatlerinde boş kovan bırakıldı. Emniyet olayla ilgili inceleme başlattı.

İYİ Parti’nin Kadirli seçim bürosunun önüne boş kovan bırakıldı

İYİ Parti'nin Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki seçim bürosu önünde bir adet boş kovan bulundu.

Büroda görevli Zafer Arıcan sabah saatlerinde büroyu açmaya geldiğinde boş mermi kovanını binanın önünde gördüğünü söyledi. Arıcan, “Çay işlerinden sorumlu benim, sabah geldiğimde kapıyı açar açmaz yerde bir kurşun olduğunun farkına vardım. O anda da zaten ilk aklına gelen Adem Bey’i aramak oldu. Kendisine bildirdim kendisi de yetkili birimlere bildirdi. Şu anda ekiplerde geldi sağ olsun, inceleme yapıyorlar" diye konuştu.

“BOYUN EĞMEYİZ”

İYİ Parti Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Soğancı ise şöyle konuştu:

"Binamızın önünde 9 mm çapında boş kovan bırakılmıştır kimler tarafından bırakıldığı konusunda emniyet mensuplarımız gerekeni yapacaklardır. Biz herhangi bir kimseye suçlamada bulunmuyoruz bu konuda. Bu yapılan hareketlerin çok nahoş hareket olduğunu hepimiz iyi biliyoruz halkımıza da bunu bildirmek istiyoruz. Herkesin haberi olsun herkesin bilgisi olsun bu konuda. Biz İYİ Parti olarak vatan sevdalıları olarak çıktığımız bu yolda bizi engellemeye çalışan hiçbir güce karşı boyun eğmeyiz. Bu vatan topraklarında yaşayan insanların 85 milyonun meselesiyle mücadele veriyoruz. Böyle ayrıştırmaya karşı mücadelemizi hiçbir zaman taviz vermeyerek yolumuza devam edeceğiz."

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız Dünya
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı Güncel
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor Dünya
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu Siyaset
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu? Keşfet
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu?
Yavru köpeklere beton atık döküldü. İşte infial yaratan görüntüler Güncel
Yavru köpeklere beton atık döküldü. İşte infial yaratan görüntüler