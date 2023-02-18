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İYİ Parti deprem ülkesi Japonya'daki kader planını paylaştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan Japonya’nın kader planını paylaştı. Erozan’ın paylaştığı verilere göre ülkede 20 yılda gerçekleşen 18 büyük depremde sadece 56 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 08:23
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İYİ Parti deprem ülkesi Japonya'daki kader planını paylaştı

İYİ Parti deprem ülkesi Japonya'daki kader planını paylaştı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, büyük felaketin ardından Japonya'da son 20 yılda yaşanan 7'den büyük depremlerde ortaya çıkan bilançoyu paylaştı.

JAPONYA’DA 18 BÜYÜK DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 56

Erozan'ın paylaşımına göre Japonya'da son 20 yılda 18 tane 7-8,3 büyüklükleri aralığında deprem olurken, 18 büyük depremde toplam ölü sayısı sadece 56.

Dünyanın kayıtlı tarihindeki en büyük deprem olan 2011 yılındaki Tohoku merkezli 9.1 büyüklüğündeki depremde ise 20 bin kişinin öldüğü belirtildi.

SON DEPREMDE SADECE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya'da geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen 7.4 büyüklüğünde Fukuşima merkezli depremde 4 kişi ölmüştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, paylaşımına “Japonların kader ve fıtratı…” notunu düştü.

ERDOĞAN “KADER PLANI” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası için söylediği ‘kader planı’ ifadesini, Kahramanmaraş merkezli depremler için kullanmıştı. Depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demişti.

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