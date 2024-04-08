Son dakika... İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın adaylığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak olan seçimli kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından art arda adaylık çıkışları geldi.

TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğu'nun ardından TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da genel başkanlık için aday olacağını açıkladı.

İşte Koray Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı adaylık duyurusu:



"Büyük Türk milleti, Değerli İYİ Partililer, Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır.

Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.

Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun.

Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız."