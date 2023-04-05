Uzmanı açıkladı. İyileşmeyen yaralardaki ölümcül tehlike

AA’nın haberine göre; Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Murat Çaloğlu, yüz, ense ve ellerde 2 hafta boyunca iyileşmeyen yaraların cilt kanseri göstergesi olabileceğini dile getirdi.

Cilt kanserinin yavaş seyirli bir kanser türü olduğunu belirten Çaloğlu şunları dile getirdi:

“Çok yaygın, öldürücü değil ve tamamen tedavi edilebiliyor. Kayıtlara girmiyor çoğu zaman. Nereden biliyoruz bunu, başka nedenlerden ölmüş insanların otopsilerine bakıldığında pek çok cilt kanseri vakası olduğunu görüyoruz”

“GÜNEŞ IŞINLARINA MARUZ KALMAMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Trakya'nın cilt kanseri açısından risk bölgesi olduğunu vurgulayan Çaloğlu, şunları kaydetti:

“Trakya yazın bol güneş ışığının olduğu bir bölge. Burada çiftçiler ve tarlada çalışanlar direkt güneş ışığına maruz kalabiliyor. Güneş ışığına doğrudan maruziyet risk faktörü. Özellikle direkt güneş gören cildimiz bundan etkileniyor. Hepimizin bildiği gibi yaz aylarında güneşin en dik olduğu saatlerde mümkün olduğu kadar güneş ışınlarına maruz kalmamak çok önemli.”

GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI

Çaloğlu, güneş ışınlarına karşı şapka ve en az 30 faktörlü kremlerle korunulabileceğini dile getirdi.

Yüz, ense ve ellerde 2 hafta boyunca iyileşmeyen yaraların cilt kanseri belirtisi olabileceğine dikkati çeken, “İyileşmeyen yaralar için doktor kontrolüne gidilmesi çok önemli. Ayrıca vücudumuzda hepimizin yüzlerce beni var. Bunlarda renk değişikliği, kanama, kaşıntı oluyorsa veya hızlı büyüme gibi bir farlılık oluyorsa cilt kanserini akılda tutmak gerekiyor. O zaman da doktor kontrolüne gitmekte fayda var” sözlerini kullandı.