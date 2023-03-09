İşte en sağlıklı cilt için en sağlıklı 5 besin

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger güzel bir cilt için beslenme önerilerinde bulundu ve tavsiyelerde bulundu.
TURUNCU RENKLİ MEYVE VE SEBZELER
Yüksek A vitamini içerikleri ile cilt dostu besinlerdir. Cildi ultraviyole ışınlarına karşı korur. Ayrıca kuvvetli antioksidanlara sahip olduğu için cildinizi kırıştırmaya sebep olacak serbest radikallerle de savaşır
YUMURTA
İçeriğindeki Biotin ve B12 vitaminleri sayesinde
CEVİZ
Omega 3 yağ asidi içerir. Cildin elastikiyetini sağlar.
KIRMIZI ET
Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt sağlığını korumada ve geliştirmede etkilidir. Haftanın 2 günü kırmızı et tüketmeye özen gösterin.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Başta çinko olmak üzere zengin mineral içeriği sebebiyle sağlıklı cilt üzerinde etkilidir. Her gün ortalama 2-4 porsiyon süt ve ürünleri(yoğurt,ayran,cacık,kefir) tüketmeyi ihmal etmeyin.