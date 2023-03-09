İşte en sağlıklı cilt için en sağlıklı 5 besin

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger güzel bir cilt için beslenme önerilerinde bulundu ve tavsiyelerde bulundu.

TURUNCU RENKLİ MEYVE VE SEBZELER

Yüksek A vitamini içerikleri ile cilt dostu besinlerdir. Cildi ultraviyole ışınlarına karşı korur. Ayrıca kuvvetli antioksidanlara sahip olduğu için cildinizi kırıştırmaya sebep olacak serbest radikallerle de savaşır

YUMURTA

İçeriğindeki Biotin ve B12 vitaminleri sayesinde

CEVİZ

Omega 3 yağ asidi içerir. Cildin elastikiyetini sağlar.

KIRMIZI ET

Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt sağlığını korumada ve geliştirmede etkilidir. Haftanın 2 günü kırmızı et tüketmeye özen gösterin.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Başta çinko olmak üzere zengin mineral içeriği sebebiyle sağlıklı cilt üzerinde etkilidir. Her gün ortalama 2-4 porsiyon süt ve ürünleri(yoğurt,ayran,cacık,kefir) tüketmeyi ihmal etmeyin.