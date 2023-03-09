9 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte en sağlıklı cilt için en sağlıklı 5 besin

Tüketilen besinler cilde uygulanan kremlerden çok daha etkili. İşte en sağlıklı cilt için en sağlıklı 5 besin…

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:04
Takip Et

En sağlıklı cilt için en sağlıklı 5 besin

İşte en sağlıklı cilt için en sağlıklı 5 besin
+
Aa
-

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger güzel bir cilt için beslenme önerilerinde bulundu ve tavsiyelerde bulundu.

TURUNCU RENKLİ MEYVE VE SEBZELER
Yüksek A vitamini içerikleri ile cilt dostu besinlerdir. Cildi ultraviyole ışınlarına karşı korur. Ayrıca kuvvetli antioksidanlara sahip olduğu için cildinizi kırıştırmaya sebep olacak serbest radikallerle de savaşır

YUMURTA
İçeriğindeki Biotin ve B12 vitaminleri sayesinde

CEVİZ
Omega 3 yağ asidi içerir. Cildin elastikiyetini sağlar.

KIRMIZI ET
Çinko ve demir içeriğinden dolayı cilt sağlığını korumada ve geliştirmede etkilidir. Haftanın 2 günü kırmızı et tüketmeye özen gösterin.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Başta çinko olmak üzere zengin mineral içeriği sebebiyle sağlıklı cilt üzerinde etkilidir. Her gün ortalama 2-4 porsiyon süt ve ürünleri(yoğurt,ayran,cacık,kefir) tüketmeyi ihmal etmeyin.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Partilerin oyu dikkat çekti. Üçüncü anket bomba gibi patladı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Ünlü isim ikinci anketin sonucunu açıkladı. Fark çok büyük herkes şokta. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
4
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
5
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Canan Karatay'ın dedikleri çıktı. İlk yüzleşme bu yaz olacak
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
6
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Saadet Partisi'nden AKP'ye çok sert Erbakan tepkisi
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
7
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Kambur olanlar hangi mesleklere alınmıyor
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Basurotu bitkisi neye iyi gelir?
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Chicago, Nikola Jokic’in Denver’ını devirdi
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.