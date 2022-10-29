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İzleyen bir daha bakıyor... Atatürk’ün renklendirilmiş görüntülerine beğeni yağdı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'deki bir narenciye bahçesindeki görüntülerin renklendirilmiş hali, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 02:56
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İzleyen bir daha bakıyor... Atatürk’ün renklendirilmiş görüntülerine beğeni yağdı

İzleyen bir daha bakıyor... Atatürk’ün renklendirilmiş görüntülerine beğeni yağdı
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Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün ilerledikçe ilginç buluşlar ortaya çıkıyor.

Özellikle eski fotoğraf ve video renklendirmeleri, sosyal medyada büyük ilgi çekiyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mersin'deki bir narenciye bahçesinde yaptığı gezi ve portakal yediği görüntülerin renklendirilmiş hali, sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu video kısa sürede binlerce kez izlendi.

 

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