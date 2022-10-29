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Atatürk'ün sesi ilk kez bu kadar net hale getirildi

Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda yapay zeka ile düzenlendiği iddia edilen Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku videosu, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:15
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Atatürk'ün sesi ilk kez bu kadar net hale getirildi

Atatürk'ün sesi ilk kez bu kadar net hale getirildi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıla 1 kala, dün başlayan kutlamalarla yurdun dört bir yanına yayıldı. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. 

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun; en büyük devrim 99 yıl önce bugün Cumhuriyet'in ilanıyla yapıldı


Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda yapay zeka ile düzenlendiği iddia edilen Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku videosu, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Söz konusu videoya kısa sürede binlerce kez beğeni ve yorum geldi. Yayınlanan videoda, Atatürk, Onuncu Yıl Nutku konuşmasında şöyle konuşuyordu:

"Bugün, Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduk. En büyük bayramdır, kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir."

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MB
29.10.2022 12:24
Bugün ki gençliği görseydi acaba ne derdi..  
 
Ahmet Bilgili
29.10.2022 11:51
Paşam keşke bu sözleri kağıttan okumasaydın seni daha çok severdim... Kalpten gelen sözler değil. Ayrıca keşke halka hitap ederken elin cebinde olmasaydı. Yinede Büyük Öndersin  
 
Tekin Ertürk
29.10.2022 11:40
Tarihte değil bir eşi, benzeri bile yok bilen varsa söylesin.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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