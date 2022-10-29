Atatürk'ün sesi ilk kez bu kadar net hale getirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıla 1 kala, dün başlayan kutlamalarla yurdun dört bir yanına yayıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.



Sosyal medya üzerinden yayınlanan videoda yapay zeka ile düzenlendiği iddia edilen Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku videosu, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Söz konusu videoya kısa sürede binlerce kez beğeni ve yorum geldi. Yayınlanan videoda, Atatürk, Onuncu Yıl Nutku konuşmasında şöyle konuşuyordu:

"Bugün, Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduk. En büyük bayramdır, kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir."