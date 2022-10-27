Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyet'e giden yolda adımlar atılmasını sağlayacak Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce 9 Mayıs 1919'da açıldı. TBMM’nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.

Atatürk'ün TBMM'nin 4. dönem 4. yasama yılı açılış konuşmasını yaptığı anların videosu sosyal medyada paylaşılıyor.

Atatürk 1934'te 4. yasama yılı açılış konuşmasını şu cümlelerle başlamıştı.

"Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri. Millet Meclisi'nin 4. devresinin 4. toplantı yılını açarken ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. Geçen yıl içinde yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dış işlerimizdeki aralıksız çalışmalarımız da genel siyasetimize ulusal ülkümüze uygun olarak başarılmıştır..."

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde TBMM

2018'de faaliyete geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kanun yapma yetkisini elinde bulunduran TBMM'nin yanı sıra, cumhurbaşkanı da doğrudan anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, meclisten bir yetki kanunu çıkarılmasına ihtiyaç duymaksızın kararname çıkarabiliyor.

Meclisin değiştirilen görev ve yetkileri ne?

Anayasa'nın 87. Maddesinde belirtilen TBMM'nin görev ve yetkileri arasından; "Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek", "Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" ve "bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek" ifadeleri çıkartıldı.

İlk bakışta, Anayasa'dan çıkarılacak bu maddeleri "yeni sistemde Bakanlar Kurulu olmaması" gerekçesiyle açıklamak mümkün.

Ancak bu değişiklik, artık Meclis'in yürütme organı üzerinde anayasal araçlar yoluyla herhangi bir siyasi denetim sahibi olamayacağı anlamına gelmekte.

Zira, kaldırılan Bakanlar Kurulu yerine yürütme yetkilerinin tek elde toplandığı cumhurbaşkanlığı makamına karşı Meclis'in "denetleme" yetkileri devredilmiyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan Bütçe Kanun Teklifi'nin TBMM tarafından onaylanması halinde, bir önceki yılın bütçesi yeniden yürürlüğe konuyor. Bütçe konusunda da son sözün cumhurbaşkanında olduğu değerlendiriliyor.

Meclis'in değişen görev ve yetkileri arasında erken seçim kararı da yer alıyor. TBMM artık basit çoğunlukla erken seçim kararı alamıyor, nitelikli çoğunluğa (360 oya) ihtiyaç duyuyor.

Genel ya da öz af konusunda meclisin eski yetkileri ise aynen devam ediyor. Yine üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı (360 oy) ile genel ya da özel af ilan edebiliyor.