Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü

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Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü

Sağ ön patisi gövdesinden kesilen bir kedinin, anı evde yaşadığı kediyi dövmek için olmayan patisini kullanmaya çalıştığı anlar izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Sağ ön patisi ampute edilen bir kedinin, evde yaşadığı diğer kediyle olan etkileşimleri, izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Kedinin olmayan patisiyle arkadaşını dövmeye çalıştığı anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sürekli aynı patisiyle diğer kediye vurmaya çabalayan sevimli kedi, izleyenlerde kahkahalarla karşılandı. Ancak bu davranışın arkasındaki sebep, kedinin kas hafızasıyla ilgiliydi. Kedinin, patisini kullanma alışkanlığını sürdürmeye çalışması, insanları hem güldürdü hem de duygulandırdı.

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