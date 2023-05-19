İzmir Atatürk Lisesi'nin geleneksel vals gösterisi baskılar nedeniyle iptal edildi

Her yıl 19 Mayıs’ta öğrenciler tarafından yapılan vals gösterisinin bu yıl son gün iptal edildiği ortaya çıktı.

Veli-Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “Karanlık zihniyet iptal etti” diyerek tepki gösterdi.

"GENÇLERİMİZİN DANS ETMESİNDEN RAHATSIZ OLUNACAK NE VARDIR?"

Cumhuriyet'in haberine göre, yaşanan karanlık zihniyete tepki gösteren Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “Biz İzmir Veli-Der olarak soruyoruz: Dinci kesimlerin tepkisi olarak tanımlanan olgu nedir?

Gençlerimizin dans etmesinden rahatsız olunacak ne vardır? Karanlık zihniyetlerinizi çocuklarınız yaşındaki gençlerin kıyafetleri ile uğraşarak bize dayatamazsınız.

Onlarca yıldır cumhuriyetin ve aydınlığın kalesi olan İzmir Atatürk Lisesi’nde İzmir'in en başarılı öğrencilerinin bu dayatmanıza verecek bir cevabı vardır."

"Bizler bu çocukların velileri olarak onlarla beraber kızlı erkekli dans etmeye ve bilim üretmeye devam edeceğiz.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu sürece dair derhal gerekli işlemleri yapması ve sorumluları cezalandırmasını aksi durumda bu karanlık zihniyetin ortağı olarak görüleceğini kamuoyuna duyururuz” dedi.