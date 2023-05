'Bu seçimde trafoya kedi girecek mi?' İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu yanıtladı

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.



CİDDİ TEVECCÜH VAR

Yaklaşık 3 gün sonra Türkiye’nin bundan sonraki yıllarda kaderini belirleyeceği yüzyılın seçiminin değerlendirmesini ve pazar günü seçim güvenliği ve sandıklara sahip çıkma noktasında yapılan çalışmaları konuşmak istediğini belirterek açıklamalarına başlayan Bezircilioğlu, “Partimiz adına verimli ve önemli bir seçim süreci gerçekleştirdik. Diğer 80 vilayette olduğu gibi partimize İzmir’de de ciddi teveccüh var. Türkiye’nin geleceğini İYİ Parti’nin şekillendireceği gibi bir kanı olmuş durumda. Bunun sandığa da yansıyacağına eminim. Oyumuzu artırıp TBMM çatısında hem İzmir’imizin sorunlarını dile getirmek ve çözüm bulma noktasında çok verimli ve faydalı vekil kadrolarımızı yollayacağız¨ dedi.



İZMİR’İN TÜRKİYE’DE ÖZEL BİR YERİ VAR

¨İzmir demokrattır, hoşgörülüdür, Türkiye’de özel bir yeri olan bir şehirdir¨ sözleriyle açıklamalarını sürdüren Bezircilioğlu, ¨Seçimde de sahada aldığımız izlenimler doğrultusunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük bir güçle sandıktan çıkacak. Bizler de Millet İttifakı bileşenleri olarak bu çıtayı çok daha yukarıya çıkarıyoruz. 15 Mayıs’ta yeni bir Türkiye’ye uyanacağımıza inancımız tam. Adaletin tesis edileceği, liyakatin esas alınacağı, geleceğe umutla bakabileceğimiz, gençlerin hayal kurabildiği, insanların huzurla yaşadığı ve ülkemizin de dünyada hak ettiği yerde olacağı bir sürecin ilk günü olacak 15 Mayıs. Biz bu işi hep beraber birinci turda bitireceğiz çünkü Türkiye’nin kaybedeceği bir günü dahi yok. Sizlerin aracılığıyla İzmirlilere seslenmek istiyorum, müsterih olun gerçekten çok az kaldı. Türkiye’nin geleceğini dizayn edecek olan İYİ Parti’ye sahip çıkın, destek olun. Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e diyerek Sayın Genel Başkanımıza ve partimize gösterin. Her evden en az bir oy İYİ Parti’ye bekliyorum¨ dedi. Bu konuda da İzmirlilerin desteğini bekliyoruz. Bir de demokrasi ve hoşgörünün temsilcisi kadınlarımıza seslenmek istiyorum: Sizler gibi bir kadın olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bütün iftira, hakaret ve sıkıntılara bir kadın olduğu için maruz kaldı. Sizin de ona sahip çıkarak destek vereceğine inanıyorum¨ diye konuştu.



Açıklamasının ardından İl Başkanı Bezircilioğlu, seçim günü alacakları önlemleri ve olabilecek soruları başlık başlık anlattı.



TRAFOYA KEDİ GİRSE DE GİRMESE DE

Bezircilioğlu, ‘Bu seçimde trafoya kedi girecek mi” sorusunu şöyle cevapladı:



Biz seçim günü için her türlü hazırlığımızı yaptık; beklenmedik elektrik kesintisi ve bağlantı sorunları için ekiplerimiz hazır. Herhangi bir aksaklık olmayacak. Kediler trafoya girse de girmese de biz oyları tam sayacağız.



AKIŞ KESİLİRSE NE OLACAK?

‘Anadolu Ajansı verilerin akışını keserse ne olacak?’ sorusunu, “Bizim sandık sonuçlarına ulaşmak için başka bir kaynağa ihtiyacımız yok” ifadeleriyle cevaplayan Bezircilioğlu şunları söyledi:



“Partimizin hazırladığı programlar var. Sonuçlara ilk elden ulaşıp en kısa sürede Genel Başkanımız’a ve Parti genel merkezimize bildireceğiz. Dezenformasyona izin vermeyeceğiz. Buradan diğer partilere de büyük iş düşüyor. Herhangi bir dezenformasyona, morla bozucu yanlış bilgilere kapılmadan meydanı boş bırakmayalım ki atı olan Üsküdar’ı geçmesin. Seçmen iradesinin sandığa yansımasını sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak ortak çalışmalar yapıyoruz. Her okula bir avukat ile işin uzmanlarının seçim sürecine dahil olması için çalışmalarımız var.”



OYLAR ÇALINABİLİR Mİ?

Bezircilioğlu, “Oy kullandıktan sonra teslim aşamasında da oylar çalınabilir mi?’ sorusunu şöyle değerlendirdi:



Daha önce de görev almış avukat arkadaşlarımızla aşamaları değerlendirdik. Oy kullanımından sonra geçen tüm sürece arkadaşlarımız nezaret edecek. Her aşamada bir parti temsilcimiz görevlendirildi. Bu sefer işi sağlama aldık. Tüm aşamalara hâkimiz, hâkim olacağız. Son ana kadar görevimizin başında olacağız. Sadece oy vermekle de yetmiyor. Ülkemizde yaşanan son birkaç seçimde vatandaşın kafasında soru işareti çıkaracak sorunlar gerçekleşti. Hedefimiz bunu engelleyip milletin iradesinin sandığa yansımasını sağlamaktır. Bu konuda ciddi hazırlık içerisindeyiz.



HER BİR ÜYEMİZE SANDIK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERDİK

Bezircilioğlu, “Usulsüzlük olursa ne yapmayı planlıyorsunuz?” sorusuna, “Seçimde görevlendirdiğimiz her bir üyemize sandık güvenliği eğitimi verdik. Herhangi bir soruna müdahale edilebilecek bilgi ve birikime sahipler. Her ihtimale karşı çözülemeyen sorunlar için ilçe seçim kurullarındaki üyelerimiz görevlendirildi. İl başkanlığı kriz masası, koordinasyon merkezlerimiz ve veri sorumlularımız var. Seçimin her aşamasını işin uzmanlarıyla ve özenle takip edeceğiz. Biz hazırız, Genel Başkanımızın da söylediği gibi tarih yazacağız. İYİ Parti olarak ciddi teyakkuz içerisindeyiz. İnsan kaynakları ve kadro olarak, bu kadronun eğitimi ve konumlandırılmasına kadar bütün ekiplerin koordinasyonunu sağlamış durumdayız. Türk milletinden alacağımız ve göreceğimiz oy patlamasıyla halkın iradesini ve demokrasinin tesisini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. O gün sandıklar açılana kadar, karar açıklanana kadar bize uyku haramdır. Belki uykusuz kalacağız ama inanın Türkiyemizin geleceğini kurtaracağız. Apaydınlık bir Türkiye’ye uyanacağız” şeklinde cevap verdi.



BİZİM İÇİN DE FIRSAT OLACAK

¨Hala sandık güvenliği konusunda yaptığımız çalışmaları anlatmaktan hicap duyuyorum¨ mesajı da veren Bezircilioğlu, şunları söyledi:



“Türkiye’nin demokrasi, adalet anlamında bazı şeyleri aşması gerektiğine inanıyorum. Sözlerim yanlış anlaşılmasın ama oy verme ve vatandaşlık bilincimizin artması gerekiyor. Son dönemde bu biraz sekteye uğradı. 80 ve 90’larda hem parti içi hem de Türkiye demokrasisi sıkıntıya uğradı. Biz de bu yüzden Türkiye’nin normalleşmesi, demokrasiye sözde değil özde kavuşabilmesi için yola çıktık. 14 Mayıs seçimleri demokrasiye kaldığımız yerden devam etmemiz için bizim için de fırsat olacak. Ben bundan sonraki yıllarda teknolojinin gelişmesi, bilincin artmasıyla sandık güvenliği ile ilgili bu kadar çok mesai harcanmayacağına inanmak istiyorum.”



AYTUN ÇIRAY’IN SÖYLEMLERİ KENDİSİNİ BAĞLAR

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın İYİ Parti’nin oylarının barajın altında kaldığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bezircilioğlu, "Aytun Beyin tasarrufudur. Söylemleri kendisini bağlar. Onunla ilgili bir yorum yapma gereğini görmüyorum" diye konuştu.



BİRİNCİ TURDA BİTİRELİM

İYİ Partili Bezircilioğlu, İzmir’de 9 vekil çıkarma hedeflerinin devam ettiğini belirterek, “Birinci bölgede 4 ikinci bölgede 5 iddiamız devam ediyor. Ciddi teveccüh görüyoruz, diliyorum ki bu teveccüh sandığa yansıyacaktır. 6 Mart sürecinde bir miktar hakkımızın yenildiğini ama milletimizin bu hakkımızı sandıkta vereceğini düşünüyorum. Seçimin birinci turda biteceğine inanıyorum. Anketler önemli ama Türkiye’nin içinde bulunduğu baskıdan, insanların görüşlerini açıklayamamasından ötürü anketlerde söylenen rakamlara göre ciddi anlamda bizim için olumlu yönde farklı çıkacağına inanıyorum. Zaten öyle düşünmesem anketlere göre bizim 9 vekil sonucumuz çıkmazdı. İnşallah bu süreç ikinci tura kalmayacak. Bu ülkede nizamı sağlamak devlete ve güvenlik güçlerine düşer. İkinci tura kalırsa da gerekli önlemlerin alacağına inanıyorum. Fakat gelin bu işi birinci turda bitirelim” şeklinde konuştu



KENDİMİ BU PARTİ İÇİN BİR ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM

Bezircilioğlu, ¨Hedefinize ulaşamazsanız görevinizden istifa eder misiniz?¨ sorusunu şöyle yanıtladı:



¨Öyle bir düşüncem yok, ben üç aylık bir il başkanıyım. Bu göreve üç yıllığına geldik, bu görevi de iyi yaptığımı düşünüyorum. Kendimi de bu parti için bir şans olarak görüyorum, zaten ben ‘Bırakıyorum’ desem de partililer beni bırakmaz¨ dedi.



DERVİŞOĞLU YORUMU

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulunan İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, ¨Müsavat Dervişoğlu İzmir için de partimiz için de önemli bir siyasi figürdür. Kendisinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bütün vekillerimizin saha çalışmalarına eşlik etmeye gayret ediyoruz. Her gün en az bir milletvekilimizi takip etmeye gayret ediyoruz ki hiçbir ilçemiz boş kalmasın. Sayın Dervişoğlu ile de uyumlu bir çalışma yapıyoruz. Burada önemli olan parti içi meseleler değil Türkiye’yi hak ettiği yere çıkarmaya çalışıyoruz¨ diye konuştu.