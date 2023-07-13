İzmir barosu avukatlarından Zeliha Ay evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Dün sabah saatlerinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay’ı birlikte kaldıkları evde, başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.

SİLAH SESİNE UYANDIM

Astsubay C.Y olaydan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Astsubay C.Y ifadesinde “Sabah uyuyordum silah sesine uyandım yataktan apar topar kalktım. Ve zelihayı başından vurulmuş bir şekilde kanlar içinde buldum.” Dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen kızın yakınları sinir krizi geçirdi.