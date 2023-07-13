İzmir barosu avukatlarından Zeliha Ay evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dün sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki avukat Zeliha ay başından vurulmuş bir şekilde evinde ölü bulundu.

İzmir barosu avukatlarından Zeliha Ay evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Dün sabah saatlerinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay’ı birlikte kaldıkları evde, başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi.

SİLAH SESİNE UYANDIM

Astsubay C.Y olaydan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Astsubay C.Y ifadesinde “Sabah uyuyordum silah sesine uyandım yataktan apar topar kalktım. Ve zelihayı başından vurulmuş bir şekilde kanlar içinde buldum.” Dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen kızın yakınları sinir krizi geçirdi.

780x411-izmirli-avukat-evinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1689244349125.jpg

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi Spor
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı Teknoloji - Otomotiv
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi Güncel
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Güncel
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İtalya’da fırtına: 1 ölü Dünya
İtalya’da fırtına: 1 ölü
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler Spor
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi Magazin
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi