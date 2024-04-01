Japonya'dan 33 milyar dolarlık dev proje. Yakıtı belli oldu

Japonlar düğmeye bastı, yeni bir uçak projesi için çalışmaya başladı. 33 milyar dolarlık proje kapsamında üretilecek uçağın yakıtı hidrojen olacağı belirtildi.

Japonya'dan havacılık sektöründe büyük değişiklik getirecek hamleye hazırlanıyor. Japon hükümeti özel bir şirket arasında protokol imzalandı. Böylece Japonya'nın, yeni nesil yolcu uçakları üretmesi için adımlar atılmış oldu. Hidrojen yakıtlı yolcu uçakları tasarlamak için çalışacak Japonların hibrit sistemleri de göz ardı etmeyeceği belirtiliyor.

Japonya'nın yeni nesil yolcu uçak geliştirmek için 33 milyar dolar fon ayırdığı kaydediliyor. Bu fonda toplanacak paranın 10 yıllık süreçtte harcanacağı Japon yetkililerden gelen açıklamalarda belirtildi. Japonya Ekonomi Bakanı Kazuchika Iwata, bu tür bir proje ile Japonya'nın, havacılık sektöründe yedek parça üretmenin ötesine geçeceğini söyledi.