İzmir Belediye Meclisi'nde ‘valiz’ gerginliği: AKP’li üye, CHP’li üyeyi yere düşürdü

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında arbede yaşandı. AKP Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, arbede sırasında belediye meclisinin CHP’li üyesi Mehmet Maltepe’yi ittirerek yere düşürdü.

İzmir Belediye Meclisi'nde ‘valiz’ gerginliği: AKP’li üye, CHP’li üyeyi yere düşürdü

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu’nun yönetiminde dün yapıldı.

ANKA’nın aktardığına göre; belediye meclisinin AKP’li üyesi Yusuf Demircioğlu, toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde, kürsüye elinde bir valizle çıktı.

Valizden çıkarttığı gramofonu gösteren Demircioğlu, CHP’li meclis üyelerine hitaben “Bu gramofon, seçim sonuçlarını duymayanlar için. Valizde bir büyüteç var, o da görmeyenler için. Bir de soda var, hazmedemeyenler için” dedi.

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“BÖYLE DEMOKRASİ OLMAZ”

AKP’li Demircioğlu’nun bu sözlerine sinirlenen Başkanvekili Özuslu, “İzin vermiyorum. Kesin mikrofonu, söz vermiyorum. Böyle demokrasi olmaz. Valizle birlikte sıranıza. Lütfen inin oradan. Atın o valizi oradan” diye konuştu.

Valizi dışarı çıkarmak isteyen CHP’li meclis üyesi Serkan Kalmaz ile AKP’li meclis üyesi Hüsnü Boztepe arasında yaşanan tartışmaya CHP’li meclis üyesi Mehmet Maltepe de dahil oldu. Bu sırada tartışmanın yaşandığı yere gelen AKP Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "Sana ne oluyor" diyerek Mehmet Maltepe’yi ittirerek yere düşürdü.

Yaşanan gerginlik, araya giren diğer partilerin tarafları sakinleştirmesiyle son buldu.

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