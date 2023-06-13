AKP vekil transferi için harekete geçti. 3 partiden isimlerle temasa geçildiği ortaya çıktı

Seçim bitti, TBMM’de taşlar yerine oturmaya başladı. İttifaklardan ayrılanlar , grup kurmaya çalışanlar da başladı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güç birliği yapmak adına ittifak kurduğu toplam yüzde 2.5'luk oya 34 milletvekili hediye ettiği Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi, yeni dönemde çok konuşulacak.

KRİTİK 3 PARTİ

Önceki yıllara kıyasla oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yeni gündemin, CHP'nin açtığı kontenjanla Meclis'e giren partilerden vekil transfer etmek olduğu öğrenildi.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden bazı isimlerle dolaylı temas kurulduğu ileri sürülüyor.

Erdoğan ve ekibi, kritik oylamalara kendilerinden çok da farklı düşünmeyen küskün eski arkadaşlarına başını çevirebileceği öne sürüldü.

Babacan, bugün yayımlanan yazısının devamında iddiasını şöyle detaylandırdı:

VEKİL TRANSFERİ

"Parti içerisinde bir süredir, AKP’ye geçme potansiyeline olan isimlerden söz ediliyor. Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AKP’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor alacağı."