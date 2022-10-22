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İzmir Buca’da icradan satılık daire

T.C. İzmir 26.İcra Dairesi tarafından İzmir Buca'da 2+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 10:20
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İzmir Buca’da icradan satılık daire

İzmir Buca’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 40574 Ada, 9 Parsel, 88874070 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNDA: ADRES; Akıncılar Mahallesi 585/2 Sokak No:3 Pamukoğlu Apartmanı Kat:1 Daire:3 Buca/İZMİR TAPU KAYDI: İzmir ili Buca İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Buca İlçesi Kızılçullu Mahallesi, 40574 ada 9 parselde 218.35m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmazda 2/16 arsa paylı 1. Kat 3 nolu bağımsız bölüm meskenin 1/2 payı Mustafa DÖNGÜL adına kayıtlıdır. İLAMI VEREN MAHKEME, İLAMIN TARİH VE NUMARASI: İzmir 6. Aile Mahkemesinin 2017/362(Hukuk davası dosyası) Esas ve 2018/445 karar sayılı 19.06.2018 karar tarihli ilamı. YÖNETİM PLANI: 10.04.2015 İRTİFAK: Taşınmaz üzerinde geçit hakkı vardır: 40574 ada 9 parsel lehine 10 parsel alehine 32m2'lik otopark geçiş hakkı 10 parsel lehine 9 parsel alehine 16m2'lik otopark geçiş hakkı vardır. İMAR DURUMU: İzmir ili Buca İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Buca İlçesi Kızılçullu Mahallesi, 40574 ada 9 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında blok nizam 4 kat ön bahçe mesafesi 3mt, yan bahçe mesafesi 3mt, yapılaşma kararında konut alanı içerisinde kalmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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