İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı PKK lideriyle karıştırdı! Salondan ‘ağız alışkanlığı’ diye ses yükseldi

Büşra Kapan
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı PKK lideriyle karıştırdı! Salondan ‘ağız alışkanlığı’ diye ses yükseldi
Aliağa Belediyesi Meclisi’nde CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adını terör örgütü PKK lideri Cemil Bayık’la karıştırdı. Salondan “ağız alışkanlığı” diye ses yükseldi.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin kazandığı Aliağa Belediyesi’nde 2. Oturum yapıldı. Sert tartışmalara sahne olan belediye meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül çok konuşulacak bir gafa imza attı.

Doğangül, İzmir Büyükşehir Belediyeye Başkanı Cemil Tugay'ın ismini bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşlarından “Cemil Bayık” ile karıştırdı.

CHP'li Doğangül’ü ifadesini MHP Grup Sözcüsünün uyarısının ardından düzelterek “Pardon, Cemil Tugay” dedi.

Belediye tarafından canlı yayınlanan meclis toplantısında CHP'li üyenin sözleri sonrası salondan “Ağız alışkanlığı” diye ses duyuldu.

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