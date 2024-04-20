İYİ Parti’den istifa eden Salim Ensarioğlu hangi partiye geçeceğini açıkladı

Kaynak: Sözcü
İYİ Parti’den istifa eden Salim Ensarioğlu hangi partiye geçeceğini açıkladı
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu gönlünün hangi partide olduğunu son verdiği röportajda açıkladı.

İYİ Parti listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen ve 5 ay önce partisinden istifa eden Salim Ensarioğlu, Gazeteci Saygı Öztürk’e konuştu.

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Meclis’teki 60 milletvekilinin partilerinden istifa edip bağımsız olabileceğini iddia eden Ensarioğlu, CHP’nin artık bir merkez partisi olduğunu ileri sürdü.

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“İYİ PARTİ’YE MERKEZ SAĞ OLACAK DİYE KATILDIM”

İYİ Parti’ye merkez sağ olacağı için katıldığını söyleyen Ensarioğlu, “Orada muhafazakar Kürtleri ve merkez sağı temsil edecektim. Ama parti merkez sağa oturamadı. Zaman zaman mehter marşı gibi bir ileri, iki geri adım attı. Kürt meselesinde de MHP ile ‘Biz mi daha milliyetçiyiz onlar mı?’ diye yarıştı” ifadelerini kullandı.

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“BENİM GÖNLÜM CHP’DE”

CHP’nin artık bir merkez partisi olduğunu vurgulan Ensarioğlu, “Sağcısı-solcusu CHP’ye oy verdi. Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun bu aralar konuşmaları çok güzel. Kimseyi incitmiyor, birlik, beraberlik, Türkiye ittifakı deniliyor. CHP’yi merkez kabul etmezlerse yanlış yaparlar. Başta yöneticileri bunu kabul etmeli. Eğer CHP içinde kavga çıkmazsa, bu gelen seçmen CHP’de kalıcı olur. Özgür Özel’in. Kavga etmeden devam ederelerse, oy veren insanları kucaklarlarsa iki dönem daha götürür. Açıkçası benim de gönlüm CHP’de” şeklinde konuştu.

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