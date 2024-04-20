Özgür Özel’in ‘özel’ toplasından bilgi sızdı: İYİ Parti’den iki vekil CHP’ye geçiyor

Son yerel seçimlerden başarıyla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde yüzler gülüyor. Geçtiğimiz gün TBMM’de gerçekleşen basına kapalı toplantıda bir grup başkanvekili ve iki disiplin kurulu üyeliği seçimi yapıldı.

Gazeteci Mehtap Gökdemir’in haberine göre Özgür Özel, partililerle önemli bir bilgi paylaştı. Özel, önümüzdeki günlerde CHP’ye yeni milletvekillerinin katılacağını Meclis’teki sayılarının artacağını söyledi.

Anayasa sürecinden sonra gelişmeleri değerlendireceklerini belirten Özel, en uygun zamanı beklediklerini ifade etti.

İYİ PARTİ’DEN İKİ İSİM CHP'YE GEÇECEK

Ankara kulislerinde ise Özel’in bahsettiği CHP’ye katılacak yeni milletvekillerinin İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’ın olduğu iddia ediliyor.