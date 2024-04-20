Özgür Özel’in ‘özel’ toplasından bilgi sızdı: İYİ Parti’den iki vekil CHP’ye geçiyor

Kaynak: Milliyet
Özgür Özel’in ‘özel’ toplasından bilgi sızdı: İYİ Parti’den iki vekil CHP’ye geçiyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin basına kapalı toplantısında partililere bir ‘müjde’ verdi.

Son yerel seçimlerden başarıyla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde yüzler gülüyor. Geçtiğimiz gün TBMM’de gerçekleşen basına kapalı toplantıda bir grup başkanvekili ve iki disiplin kurulu üyeliği seçimi yapıldı.

Gazeteci Mehtap Gökdemir’in haberine göre Özgür Özel, partililerle önemli bir bilgi paylaştı. Özel, önümüzdeki günlerde CHP’ye yeni milletvekillerinin katılacağını Meclis’teki sayılarının artacağını söyledi.

Anayasa sürecinden sonra gelişmeleri değerlendireceklerini belirten Özel, en uygun zamanı beklediklerini ifade etti.

İYİ PARTİ’DEN İKİ İSİM CHP'YE GEÇECEK

Ankara kulislerinde ise Özel’in bahsettiği CHP’ye katılacak yeni milletvekillerinin İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’ın olduğu iddia ediliyor.

İlgili Haberler
İYİ Parti’den istifa eden Salim Ensarioğlu hangi partiye geçeceğini açıkladı
Penaltı kaçıran 19 yaşındaki Türk yıldız oyundan çıkarılınca hüngür hüngür ağladı
Sadettin Saran’dan ‘Kurt’ mesajı! Salonda alkış tufanı koptu
Son Haberler
İstihbaratın yetkisi 2 yıl daha uzatıldı Dünya
İstihbaratın yetkisi 2 yıl daha uzatıldı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Şarj makinesini kumar makinesine çevirdiler Yerel Haberler
Şarj makinesini kumar makinesine çevirdiler
Suriye sınırında da yapılmıştı sonra iç savaş çıktı. Türkiye - İran sınırında 8 yıldır mayınlar temizleniyor sona gelindi Gündem
Suriye sınırında da yapılmıştı sonra iç savaş çıktı. Türkiye - İran sınırında 8 yıldır mayınlar temizleniyor sona gelindi
Foça'da dev hortum! Kuvvetli yağışın ardından geldi Yerel Haberler
Foça'da dev hortum! Kuvvetli yağışın ardından geldi
Sadettin Saran Mourinho ile anlaştı Spor
Sadettin Saran Mourinho ile anlaştı