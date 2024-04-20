İktidara yakın yazar ‘doğrulattım’ dedi! Ankara’yı karıştıran AKP kulisi

Yerel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan AKP’de değişim tartışmaları sürüyor.

22 yıldır ilk kez girdiği seçimlerde CHP’nin gerisinde kalan AKP ile ilgili iktidara yakınlığıyla bilinen tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

“BUNU TEYİT ETTTİRDİM”

AKP’nin üst düzey yetkilileriyle görüşme yaptığını aktaran Yakışıklı, “AK Parti’nin süreci 6 ay önce değişmişti. AK Parti’nin yetkililerinden aldığım bilgileri özetleyerek veriyorum. Çok isimle görüştüm. Bunların önemli bir kısmı MKYK üyesi ve toplantıda bulunan isimler. Mesela MKYK'nın tamamının istifası alındığına ilişkin haberler çıkmıştı bu doğru değil. Yani orada öyle bir şey gerçekleşmemiş. Bunu teyit ettirdim. 2028’e giden ekip değişecek. Burada seçim takvimi olarak da şu anda il ilçeler başlarsa AK Parti sonbaharda olağan kongresini yapabilir. En fazla 2025 Mart ayına sarkabilir. Ama bunun startı henüz verilmiş değil” ifadelerini kullandı.

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

Hacı Yakışıklı, 1981 yılında dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan Yakışıklı, ilköğretim eğitimini İzmir, Mersin ve Kayseri’de tamamladı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de bitirdi.

Uzun yıllar Yeni Akit Gazetesi’nde çalışan ve en son Ankara Temsilciği görevi yapan Yakışıklı, tv100’e geçti.

Yakışıklı, tv100’de hem yorumcu hem de köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor.

Yakışıklı evli ve dört çocuk babasıdır.