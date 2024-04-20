Bahçeli’nin masasındaki rapor ortaya çıktı! Emekliler için Erdoğan’a ne teklif edecek

Serhat Ağa
Bahçeli’nin masasındaki rapor ortaya çıktı! Emekliler için Erdoğan’a ne teklif edecek
MHP’nin “Milli Yükseliş İradesi” başlığı taşıyan parti programında emekliler için dikkat çeken bir öneri yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi, 17 Mart 2024 tarihinde 14. Olağan Büyük Kurultay’ı gerçekleştirmiş, 180 sayfalık “Milli Yükseliş İradesi” isimli program hazırlanmıştı.

Partinin resmi internet sitesinde yayınlanan programda başkanlık sistemi, yeni anayasa gibi konuların yanında 16 milyon emekli vatandaş için öneriler de yer aldı.

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Programın 140. Sayfasında “YAŞLILAR VE EMEKLİLER” başlığında sigortayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Emeklilerimizin bilgi ve deneyimlerinden istifade edecek mekanizmalarla tecrübelerinin paylaşılmasını sağlayacak, onların her durumda huzurlu bir hayat sürmesini temin edecek şartlar oluşturulacaktır. Yaşlılık ve malullük sigortası uygulamasında sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanmasına, emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesine önem ve öncelik veriyoruz.”

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“İSTİSMARA FIRSAT YOK”

“Yaşlıların istismar ve ihmaline fırsat verilmeyecektir” denilen raporda “Yaşlılıkta yaşam kalitesini düşüren hastalık ve bakıma muhtaçlık problemlerine yönelik çözümler getirilecek, yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlanacak, yaşlı sağlık hizmetlerinin standardı yükseltilerek bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanma temin edilecektir” önerileri yazıldı.

“SOSYAL BAKIM YARDIMI”

Sosyal destek ödemelerinin her vatandaş için bir hak olduğu savunulan raporda, “Yaşlıların aile ortamında hayatlarını idame ettirmeleri esas olup, muhtaç durumdaki ailelere yaşlısını koruyup kollaması ve onun her türlü fiziki, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması için ‘sosyal bakım yardımı’ ödemesi yapılacak, bu yöndeki uygulamaların etkinliği sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

“EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÖZEL ENDEKS”

Raporda emekli aylıkları için ise şu öneri getirildi:

Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı emekli aylıklarına yansıtılacaktır. Emeklilerimiz aylık ödemelerinin yanında diğer ödemelerle de desteklenerek hayat şartlarına karşı korunacak, refah düzeylerinin artırılması sağlanacaktır.

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