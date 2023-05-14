İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oyunu kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs seçimleri için oyunu Seferihisar Ulamış’ta ailesiyle birlikte kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oyunu kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer’le Seferihisar’ın Ulamış Ortaokulunda kurulan 1124 No’lu sandığa giderek oyunu attı. Oy kullanma işleminden sonra konuşan Başkan Soyer, “Ulamış’tayız. Bayram coşkusuyla başlayan bir gün. Herkesin yüzü gülüyor, herkesin heyecanı yüksek. Hava da şahane, çok güzel. Çok erken saatlerden itibaren sandıkların önünde kuyruklar oluşmaya başlamış durumda. Anlaşılan o ki katılım çok yüksek olacak. Tüm memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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