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İzmir'de fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir'de riskli ilçeler hangileri

MTA Genel Müdürlüğü diri fay hatları haritasını yayınladı. Birinci derecede riskli olan iller İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak ve Çanakkale olurken İzmir'deki riskli ilçeler merak konusu oldu. İşte o ilçeler...

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:50
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İzmir fay hattı hangi ilçelerden geçiyor

İzmir'de fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? İzmir'de riskli ilçeler hangileri
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Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen ve 43 bin küsür kişinin hayatına mal olan depremlerin ardından vatandaşlar endişe içerisinde oturduğu semtindeki diri fay hatlarını araştırmaya başladı.

Fay hatlarının hangi il ve ilçelerden geçtiği merak konusu olurken Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de (MTA) diri fay hattı haritasını yeniledi. Haritada Türkiye’de diri fay hatlarının nerelerde olduğu görülebiliyor. Yeni fay hattı haritasına göre 485 diri fay hattı bulunuyor.

“Evimin altından fay hattı geçiyor mu” diyen vatandaşlar, MTA’nın internet sitesinden fay hatlarını görebilirken, İzmir’in haritasına bakıldığında birçok diri fayın kentin merkezinden, yerleşim yerlerinin altından geçtiği görülüyor.

KONAK RİSKLİ BÖLGE

Konak Yeşiltepe’den başlayan (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı) tek fay, Yeşildere Caddesi’ne kadar ulaşıyor ve oradan da Kahramanlar, Hilal, Yenişehir’den devam ediyor. İzmir-Manisa yolundan başlayan tek fay ise Evka 3’ün üst kesimlerinden Kemalpaşa’ya ilerliyor. Bayraklı Emek Mahallesi’nden başlayan faylar, Bayraklı tünellerinden devam ediyor ve Bornova’nın Kızılay Mahallesi’nde son buluyor. İzmir-Manisa yolundan başlayan fay Evka 3’ün üst kesimlerinden Kemalpaşa’yı etkiliyor.

SEFERİHİSAR'DAN DİRİ FAY HATTI GEÇİYOR

Seferihisar’da denizde başlayan fay Hıdırlık, Camikebir, Ulamış, Bademler üzerinden Güzelbahçe’ye ilerliyor. Seferihisar merkezde başlayan başka fayların bazıları Orhanlı ve Gümüldür ve Ürkmez’e ilerliyor. Menderes ve Seferihisar’da 13 fay bulunuyor. Denize sıfır konumunda bulunan Urla’da birden fazla fay yer alıyor. Güzelbahçe’de geçen üç fay hattı iç kesimden devam ederek Narlıdere’ye ulaşıyor. 63 bin nüfusu bulunan ilçeden geçen fay, Narlıdere Gaziler Parkı’nı geçerek Çamtepe, İkinci İnönü, Atatürk Mahallesi’nden devam ederek Balçova’ya uzanıyor.

İŞTE İZMİR'İN DİRİ FAY HATTI HARİTASI

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