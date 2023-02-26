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Hatay'ı yıkan depremden yeni görüntüler

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki depremlerin etkisi, Hatay'daki bazı iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:02
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Hatay'ı yıkan depremin yeni görüntüler

Hatay'ı yıkan depremden yeni görüntüler
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta sabaha karşı saat 04.17'de meydana gelen deprem anı, Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir otobüs firmasına ait garajda bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sarsıntının park halindeki 3 otobüse etkisi görülebiliyor.

Aynı gün ve saatte Belen ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına ait görüntülerde, deprem anında görevlilerin sarsıntının şiddetiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor.

Kayıtta, arka taraftaki bir depoda çıkan yangının alevleri dikkati çekiyor.

Aynı depremin İskenderun ilçesindeki bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de rafların devrilmesi, malzemelerin dökülmesi yer alıyor.

Defne ilçesi merkezli 20 Şubat'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem anını kaydeden İskenderun'daki bir başka iş yerinin kamerasına ait kayıtta ise dükkandaki raflarda bulunan eşyaların döküldüğü anlar yer alıyor.(AA)

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