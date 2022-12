İzmir Katip Çelebi Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, bünyesinde Doçent, Profesör, Dr. Öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak istihdam etmek üzere 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.

5- Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/SZ11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

6- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7- ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz "Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri"ne (http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850) internet sitesinden de ulaşılabilinir.

8- 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Dr. Öğr. Üy. kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

9- Atanmaya hak kazanan adayların; başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

* İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

** Bu kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olmaları zorunlu değildir.

Not 1: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

Not 2: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlan Başlangıç Tarihi: 27/12/2022

İlan Bitiş Tarihi: 10/01/2023

İrtibat için: 0 232 329 35 35/1368-1360 (Memur: Yunus Adın)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

Adayların;

1- 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

2- Giriş sınavının yapılacağı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması, (20/01/1988 tarihi ve sonrasında doğanlar)

3- İlanda belirtilen ALES (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır.) puan ve puan türü ile yabancı dil puanına sahip olmaları, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 85 puana sahip olmak

4- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmaları,

5- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmaları,

6- Adayların transkriptleri, öndeğerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100'lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, diğer not sistemleri ve diğer not sistemleri ile aynı anda 100'lük not da bildiren transktiptlerin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

7- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarım taşıdığı tek ilana başvurabilirler.

8- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun'un Ek madde 38 uyarınca 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

9- 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami süreleri dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı itibari ile azami süreleri yeniden başlatılan lisansüstü öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Araştırma görevlisi kadrosuna müracaat ederek atanmaya hak kazanan adayların, atama esnasında ilanda belirtilenlerden farklı alan ve aşamada öğrenciliğe devam ettiği tespit edilenlerin atamaları yapılmaz.

11- ilan niteliklerinde belirtilen yüksek lisans ve doktora alanları ile ilgili Enstitü Müdürlüklerinden belge alınması zorunludur.

12- Öğretim görevlisi kadroları ilan niteliklerinde belirtilen tecrübe sürelerine ilişkin;

- Hizmeti kamu kurumlarında geçmişse onaylı hizmet belgesi ile birlikte çalışma belgesi,

- Kamu kurumlan dışında geçmişse Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü ve ilgili kuruluştan onaylı çalışma belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

13- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu'na ve detaylı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

* Doktora tez aşamasında olan adayların tezlerini ilgili alanda yapıyor olduklarını; doktora ders aşamasında olan adayların ağırlıklı olarak ilgili alandan ders aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

** İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca ingilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

- Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.

İlan Başlangıç Tarihi: 27/12/2022

İlan Bitiş Tarihi: 10/01/2023