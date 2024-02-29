İzmir merkezli 9 ilde DHKP-C ve MLKP operasyonunda 9 tutuklama

Operasyonda, 16 şüpheli serbest bırakılırken, firarilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat'ta DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişiden 9'u tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.