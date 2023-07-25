İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı 2 ayrı çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Narko Alan ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda U.K. ve Ö.U.’nun ikametinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

82 GRAM ESRAR VE 1 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda ise 223 gram metamfetamin, 82 gram esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurdukları ticari taksi içerisinde bulunan A.S. ve D.S.’nin üstünden 512 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 1 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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