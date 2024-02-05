İzmir'de 2.5 milyar liralık vurgun iddiası. Patron kayıplara karıştı mağdurlara video yolladı

Sedat Ocakçı, dünyanın ilk şehir Token’i olan İzmir Token’i halka arz eden Barış Turgut’la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelmişti.

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han, holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmış, şirkete güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle paralarını veren 2 bin 500’ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak yatırdıkları paralarını istemişti.

MAĞDURLAR ARASINDA ŞİRKET ÇALIŞANLARI DA VAR

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği, konu çerçevesinde binlerce mağdurdan 25’e yakın kişinin emniyete gelerek ifade verdikleri elde edilen bilgiler arasında.

İfade vermeye gelen 25’e yakın mağdurun,15 milyona yakın parasının ortadan kaybolduğu, bunun yanı sıra şirket çalışanlarının da vurgundan payını aldığı öğrenildi. Şirket çalışanlarından olan bir mağdurun, ‘borç’ ibaresi adı altında danışmanlık hizmeti verdiği iddia edilen firmanın hesabına 700 bin lira para gönderdiği vurgulandı.

HOLDİNG SAHİBİ VE 8 ŞÜPHELİYE YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Ocakçı Holding’in, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) "yatırım danışmanlığı" adı altında izni olmadığı ortaya çıkarken, holding sahibi Sedat Ocakçı’yla birlikte belirlenen şirket çalışanı toplamda 8 kişi hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirildiği açıklandı.

Ayrıca, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, söz konusu şirketi kurulduğu tarih olan Ocak 2023 yılından bu yana takibe aldığı da öğrenildi.

HOLDİNG SAHİBİ ORTADAN KAYBOLDU BİNA KİRAYA ÇIKARILDI

İzmir tarihinin en büyük vurgunlarından birisi olan soğuk cüzdanın çalınmasından sonra daha önce çekmiş olduğu video ile sosyal medyadan mağdurlara seslenen holding sahibi Sedat Ocakçı’dan da yaklaşık 1 haftadır haber alınamadığı edinilen bilgiler arasında. Holdingin Çiğli'deki binasının ise geçtiğimiz hafta boşaltıldığı, levhalarının indirildiği ve holding binasının mülk sahibi tarafından kiraya çıkarıldığı girişe asılan pankart ile ortaya çıktı.

“O ÇOK SEVDİĞİNİZ PARALARINIZ YATACAK”

Sedat Ocakçı ise, çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenerek, “Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak.

En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim.

Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum” diye konuştu.