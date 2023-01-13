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Okulları yıktılar yenisini yapmadılar. Ne olacak bu çocukların hali

İzmir’in Selçuk ilçesinde, 30 Ekim depreminde hasar görmesinin nedeniyle yıkılan 3 okul aradan geçen zamana rağmen tekrar yapılmadı. İzmir Valiliği’nin geçen ekim ayındaki açıklamasına rağmen okul inşaatları tamamlanmadı. 1300 öğrenci okullarına kavuşmayı bekliyor

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:35
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İzmir’de 3 okulu yıktılar yenilerini yapmadılar

Okulları yıktılar yenisini yapmadılar. Ne olacak bu çocukların hali
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Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu, 19 Mayıs Ortaokulu ve Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası hasar aldığı gerekçesiyle kapatıldı. Yıkılan okul binaları aradan geçen 2 yıldan fazla zamana rağmen hâlâ yapılmadı.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun ilk başta 2022 yılının nisan ayında tamamlanacağı belirtilmiş, daha sonra ise yine 29 Ekim’de İzmir Valiliği, okulun 45 gün içinde tamamlanacağını açıklamasına rağmen burada da eğitim henüz başlamadı ve 350 öğrenci okullarına kavuşamadı.

19 Mayıs Ortaokulu’nun 13 Kasım 2022’de tamamlanması planlanırken yüklenici firmanın ihaleden çekildiği ve 29 Ekim 2022 tarihinde İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada 35-40 gün içerisinde inşaata yeniden başlanacağı belirtildi. Aradan geçen zamana rağmen okul inşaatı hâlâ tamamlanamadı. Okulda eğitim gören 350 öğrenci hâlâ başka okullarda eğitime devam ediyor.

600 ÖĞRENCİSİ EĞİTİMLERİNE UYGUN OLMAYAN ŞARTLARDA DEVAM EDİYOR

Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ise yine 29 Ekim’de yapılan açıklamada 45 gün içinde ihaleye çıkılacağının belirtilmesine rağmen okulla ilgili herhangi bir çalışma hâlâ yapılmadı. Okulun binasının olduğu alan boş bir şekilde duruyor. Meslek lisesinin 600 öğrencisi eğitimlerine uygun olmayan şartlarda devam ediyor.

AYLARDIR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Eğitim-Sen Selçuk Baş Temsilcisi Rauf Köse okulların inşaat sürecini yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi: “3 aydır okullarda değişen hiçbir şey yok. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun öğrencileri, Sekiz Eylül Ortaokulu’na gidiyor. 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri de Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitime devam ediyor. Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise iki farklı okulda eğitimlerine devam etmeye çalışıyor. Bu okulların da tamamında ikili eğitim devam ediyor.” Köse, “Sabahçılar karanlıkta derse başlıyor, öğlenciler ise karanlıkta dersten çıkıyor. Okullar çok sıkışık. Mağduriyetler aynen devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun 31 Aralık’ta açılacağı söylenmişti. Gelinen noktada açılışa en yakın okul olmasına rağmen onun da açılışının eylül ayına sarkacağını düşünüyoruz. 19 Mayıs Ortaokulu’nun inşaatı bırakıldığı gibi duruyor. Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin alanına çivi bile çakılmadı” dedi.

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adem
13.01.2023 14:57
çocuklarınızı okullara göndererek büyük hata yapıyorsunuz,okuma yazmayı öğrendikten sonra kendiniz eğitim verseniz daha iyi olur,yada mesleki eğitim verilen yerlere yerleştirin  
 
Bu milletimiz
13.01.2023 14:54
ve de ben, geri geri gidiyoruz, ammmaaaaaaaaaaa neden ileri gitmedik diye sızlanıyoruz. O millet var ya bu millet işte, ha yeni versiyonda "tış guçlar" vardı birde,  
 
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