DNA testiyle gelen 100 Milyonluk servet

Sabah'tan Ceyhan Toprak'ın haberine göre İzmir'de yaşayan ev kadını N.P., 1972'de komşusu olan Isparta Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Büyükleblebi ile sevgili oldu.

İkilinin 1975'te evlilik dışı dünyaya gelen oğulları Caner, o dönemde annesisin evli olduğu A.P.'nin nüfusuna kaydedildi. A.P. 2011'de ölünce, anne durumu oğluna anlattı.

Erol Büyükleblebi, kabul etmeyince, Caner Büyükleblebi'nin, İzmir 14. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında, Büyükleblebi'nin yüzde 99.99 babası olduğu belirlendi.

Ancak iş insanı, mahkeme kararıyla nüfusuna geçirilen oğlunu yine de kabul etmedi.

İş insanı Erol Büyükleblebi ilgilenmeyince de Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle manevi tazminat davası açtı. İşadamı geçen yıl korona virüsten hayatını kaybedince, iki oğlu ve eşinin, mallarını kaçırdığı ve bir kısmını sattığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Caner Büyükleblebi (41), Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle 495 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

3 fabrikası ve yaklaşık 100 milyon liralık serveti bulunan Büyükleblebi'nin ise mahkemeye 15 bin lira aylık geliri olan işçi olduğunu bildirdi. Ancak mahkeme 400 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Bu karar üzerine Büyükleblebi'nin oğulları Muhammet Büyükleblebi ve Gökhan Büyükleblebi ile anneleri Neriman Büyükleblebi, mal ve taşınmazlarını kaçırmak için, büyük bölümünü kendi üzerlerine geçirip, bir kısmını da sattı.

Erol Büyükleblebi ise geçen yıl 28 Eylül'de ise 72 yaşındayken, korona virüsten öldü.

Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali ve tescil davası açtı.

Caner Büyükleblebi, Büyükleblebi ölümünden önce apar topar eşi ve oğullarının üzerine geçirilen taşınmaz ve araçlarla ilgili ihtiyati tedbir kararı çıkardı.Ayrıca, Erol Büyükleblebi'nin üzerine olan taşınmaz kayıt listesinin tespit edilmesi talep edildi.