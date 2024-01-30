Bursa'da dolandırıcılık soruşturması: 19 gözaltı

Bursa’da bayiden araba çıkarma iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülerek tutuklanan avukatın, paraların izini kaybettirmek için yüksek tutarda para gönderdiği şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 Ekim 2023 tarihinde tutuklanan avukat Y.Ç.’nin, 25 müştekiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 19 şahsı gözaltına alındı.
"Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, avukat Y.Ç'nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarda para gönderdiği 19 şahsın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.