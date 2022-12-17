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Ehliyetsiz sürücü gece kulübüne daldı 5 yaralı

İzmir'de ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, gece kulübüne daldı 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:53
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İzmir'de ehliyetsiz sürücü gece kulübüne daldı 5 yaralı

Ehliyetsiz sürücü gece kulübüne daldı 5 yaralı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün seyir halindeyken çarptığı araç gazinoya girdi. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.


Kaza dün saat 23.00'de meydana geldi Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Y.K. (19) idaresindeki 38 AG 641 plakalı otomobil, seyir halindeyken R.K. idaresindeki 35 AKY 238 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, caddede bulunan gazinonun girişine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Y.K. ve R.K. ile birlikte yaralanan toplam 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis tarafından güvenlik önlemleri alınan yolda, araçların çekilmesinin ardından sıkışan trafik yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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