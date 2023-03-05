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Kısa devre yapan elektrik kablosundan yangın çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bulunan apartmanın 2. katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 01:06
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İzmirde elektrik kablosu kısa devre yapınca yangın çıktı. Daire kullanılamaz hale geldi

Kısa devre yapan elektrik kablosundan yangın çıktı
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Karşıyaka'da saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit İsmail Er Sokak'taki 5 katlı Gökçe Apartmanı'nın 2. katında yangın çıktı.

Elektrik sobasının kablosunun kısa devre yapması sonucu dairede çıkan yangın sonrası alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 5. katta mahsur kalan kız kardeşler Beste ve Buse ile babaları Ferhat'ı merdiven yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen aile ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, daire kullanılamaz hala geldi.

Diğer dairelerde ise maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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