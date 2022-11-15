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Hemoroit zannetti. Hayatının  şokunu yaşadı

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, hemoroit ve kanserin benzer belirtiler gösterebileceğini söyleyerek, hafife alınmaması konusunda uyardı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:10
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İzmir’de hemoroit zannetti kanser çıktı

Hemoroit zannetti. Hayatının  şokunu yaşadı
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İHA’nın haberine göre; Kanama ve kabızlık şikâyeti ile hastaneye giden 39 yaşındaki Muhittin Erok’a hemoroit olduğu söylendi, kanser olduğu anlaşıldı.

İzmir’de özel bir firmada çalışan Muhittin Erok’un şikayetleri nisan ayında başladı. Kanama ve kabızlık şikayetleri yaşayan Erok, bu şikayetleri bir türlü geçmeyince özel bir hastanede muayene oldu. Muayene sonrası hemoroit olduğu söyleyen Erok’a ameliyat için günde verildi. Ameliyat sonrası bir türlü iyileşme belirtileri göstermeyen Muhittin Erok, 20. günün sonunda tekrar hastaneye gitti. Bu kez kolonoskopi yapılan Erok’un aslında hemoroit değil rektum kanseri olduğu anlaşıldı.

“VARLIK BEY BENİ KALICI KESEDEN KURTARDI”

Tedavi için hızlıca harekete geçen Muhittin Erok’a öncelikle 28 gün ışın tedavisi uygulandı. Sonrasında Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol ile görüşen Erok, “Tetkiklerin sonunda aldığım ışın tedavisinin hastalığımın tedavisine çok büyük bir katkı yapmadığını öğrendim. Varlık Bey’le hemen ameliyat günü saptadık. Robotik cerrahi ile ameliyat oldum. Çok daha az ağrı ile çok daha çabuk iyileştim. Ameliyattan birkaç gün sonra oturup arkadaşlarımla sohbet eder hale geldim. Varlık Bey beni kalıcı keseden kurtardı” ifadelerini kullandı.

KANAMA ORTAK BELİRTİ

Hemorotin en belirgin özelliğinin makatta kanama olduğunu; ancak bu belirtinin kanser belirtisi de olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Varlık Erol, “Bu konuda dikkat edilmesi gereken şudur; kişinin dışkılama alışkanlıklarında değişiklik varsa, karında şişlik ya da dışkı çapının incelmesi gibi bir durum söz konusuysa kişi mutlaka doktora başvurmalıdır. Şunu unutmamak gerekir ki; bu belirtiler her zaman kanser belirtisi de olmayabilir. Ne olursa olsun, tanının konulabilmesi için benzer şikayetleri olan kişinin bir hekime başvurması erken tanı için hayati önem taşır” dedi.

ROBOTİK CERRAHİ UYGULANDI

Hastanın lokal ve ileri evre rektum kanseri olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, “Hastamız ameliyattan önce radyoterapi ve kemoterapi gördü; ancak sonrasında hastamızın bu tedaviye çok da iyi cevap vermediğini gördük. Hastamıza robotik cerrahi ile Ultra Low Anterior Rezeksiyon ameliyatı uyguladık. Robotik cerrahi sayesinde gözle görülür tümör bırakmayacak şekilde temiz bir cerrahi uygulama şansı elde ettik. Elbette bunun yanında hastanın daha az ağrı duyması, daha az kanama olması ve daha erken hastaneden taburcu olarak sosyal ve iş yaşamına dönmesi de var” şeklinde konuştu.

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