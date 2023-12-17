İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi'nin Ansızca yolu Küplücealtı mevkiinde meydana gelen kazada. Edinilen bilgiye göre, Ansızca istikametine seyreden A.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.T. ve aynı araçta bulunan T.T. ile diğer otomobilde bulunan V.S., ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.