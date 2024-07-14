İzmir'de iş yerinde yangın

Yangın, saat 00.45 civarında Halkapınar Mahallesi 1203 Sokak'ta bulunan Gıda Çarşısı'ndaki bir ambalaj dükkanında başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, iş yerinin yanındaki bir ayçiçek yağı deposuna da sıçradı ve itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Her iki iş yerinde de büyük maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar başlatıldı.