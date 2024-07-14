Paylaşacakları bir şeyleri olmalı

Diyarbakır’da şimdi de Kürtçe trafik kuralları yazılmaya başlanmış.

Birileri bunun ne anlama geldiği konusunda açıklama yapması gerekmez mi?

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Konuyla ilgili haberi 12 Temmuz tarihli yenicaggazetesi.com.tr’de okudum.

“Türk bayrağını meclisten kaldırmışlardı”

“Toplu taşımada Kürtçe dönemi başlatmışlardı”

“Diyarbakır’da Kürtçe trafik uyarı yazıları da yazılmaya başlandı”

Oh! Ne âlâ memleket!

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Sahiden merak ediyorum.

Haberle ilgili iktidardan herhangi bir tepki görülmüyor.

Sayın Cumhurbaşkanı ABD’de…

Onun işleri yoğun.

Ancak Sayın İçişleri Bakanı’nın böyle bir duruma ne diyeceğini, bir yurttaş olarak merak ediyorum.

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Dün bunlar yokken…

Seçimlerde sürekli olarak muhalefet PKK ile özdeşleştirilirken, şimdi nereden çıktı bu?

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Ne demek isteniyor?

Ne yapılmak isteniyor?

Doğrusu İçişleri Bakanı’nın bu durumu açıklaması gerekir, diye düşünüyorum.

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Söz konusu haberin spotu düşündürücü.

Haberde:

“DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır’da, caddelerde Kürtçe trafik uyarıları yazılma kararı alındı.” şeklinde yer alıyor.

Haberde öyle yer alıyor.

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Bu ve bundan önceki hayata geçirdikleri Türk Bayrağının kaldırılması…

Toplu taşımalarda Kürtçe dönemin başlatılması…

Şimdi de trafik kurallarının Kürtçe yazılması da neyin nesi?

Yoksa Kürtçeden başlanmak üzere başka dillerde de yazılacak mı?

Bilemiyoruz ki!

*

Bugün Diyarbakır’da başlatılan bu çalışma yarın DEP’in yönetimindeki diğer belediyelerde de yapılırsa Cumhur İttifakı buna nasıl bir cevap verir doğrusu merak ediyorum.

Hatta beka sorununu sürekli dilinden düşürmeyen Sayın Bahçeli, bu durumla ilgili nasıl bir açıklama yapar, yapar mı bekliyoruz.

*

Yoksa yaptı da gözden mi kaçırdım.

Sayın Bahçeli’nin bu konuda herhangi bir mesajını, gazetelerde ve televizyonlarda okumadım, izlemedim.

*

Ama durum yarınlar için düşündürücü.

Sahiden düşündürücü!

Burada kamuoyu ile paylaşılacak bir durum yok mu acaba?

*

Kürt vatandaşlarımız misak-ı millî sınırları içerisinde ülkenin her tarafında birinci sınıf vatandaşlar…

Cumhurbaşkanlığı dahil, ülkede bütün makamlarda Kürt vatandaşlarımız dünden bugüne görev yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar da!..

Ticarette…

Sanayide…

Ziraatta varlar.

Onlar bizimle canlar…

Gardaşlar.

*

Bu zamana kadar böyle bir şey hayata geçmemişti de bugün nasıl bir olgunlaşma(!) yaşandı, ya da iklim meydana geldi ki bunları hayata geçirir oldular.

Doğrusunu isterseniz bana biraz tuhafmış gibi geliyor.

*

Ne diyeyim biraz bekleyelim bakalım.

Böyle bir şey hangi ihtiyaç doğmuş, bakalım büyüklerimiz bu konuyu kamuoyuyla nasıl paylaşırlar!

Nasıl bir açıklamada bulunurlar, merakla bekliyoruz.

“Haydi hayırlısı bakalım” diyeceğim, ama bunun neresi hayırlı bilemiyorum ki!

ABD rahat durmuyor kardeşim, durmuyor.

*

Evet konuyla ilgili Sayın Bahçeli,

İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya’nın paylaşacakları bir şeyleri olmalı, diyorum.