İzmir'de kadın cinayeti

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, dini nikah ile birlikte yaşadığı Fidan Bahçecioğlu'nu ve kardeşini tabancayla ateş ederek öldürdü.

İzmir'de kadın cinayeti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yücel K, bir süre dini nikah ile birlikte yaşayıp ayrıldığı Fidan Bahçecioğlu'nu arayarak 11 yaşındaki oğullarını göstermek için eve geleceğini söyledi.

Karanfil Mahallesi 1109 Sokak'taki Yüksel Deniz Apartmanı'na çocukla birlikte gelen Yücel K. ile Fidan Bahçecioğlu ve evine çağırdığı kardeşi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı.

Yanındaki tabancayla tartıştığı kadın ve kardeşine ateş eden Yücel K, çocukla birlikte otomobiline binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın ve kardeşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada evde bulunan Kenan Bahçecioğlu'nun eşinin ise yara almadığı belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, şüpheliyi Bornova ilçesinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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