İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini parkta öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Gözde Karamus (29) ile boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (30), saat 18.00 sıralarında Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya geldi.

Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini sırtından ve başından vurdu, ardından aynı silahla intihara kalkıştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil'e bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.