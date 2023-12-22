İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini parkta öldürdü

Kaynak: İHA
İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini parkta öldürdü
İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından parkta tabancayla vurularak öldürüldü. Eşini öldüren koca, aynı silahla intihara kalkıştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Gözde Karamus (29) ile boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus (30), saat 18.00 sıralarında Sedat Kahraman Parkı'nda bir araya geldi.

Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini sırtından ve başından vurdu, ardından aynı silahla intihara kalkıştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil'e bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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